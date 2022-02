«Άναψαν τα αίματα» στο Νότιγχαμ Φόρεστ-Λέστερ, όταν ένας οπαδός των φιλοξενούμενων εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε εναντίον των παικτών της Φόρεστ που πανηγύριζαν το γκολ!

Σκηνικά... απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια του ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στη Λέστερ, με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν θερμόαιμο οπαδό που επιτέθηκε στους παίκτες των γηπεδούχων!

Μετά τα δύο γκολ σε 82 δευτερόλεπτα για το 2-0 της Φόρεστ και όσο εκείνοι πανηγύριζαν, ο εν λόγω οπαδός μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο, έτρεξε προς το μέρος τους και άρχιζε να μοιράζε γροθιές προς πάσα κατεύθυνση. Η επέμβαση των φρουρών μόνο έγκαιρη δεν ήταν, καθώς τον ακινητοποίησαν αφού είχε ήδη καταφέρει να χτυπήσει μερικούς από τους ποδοσφαιριστές των Κόκκινων.

Δείτε το βίντεο:

Footage of a Leicester City fan attacking Nottingham Forest's players while they celebrated.



(via @ciaran7durham) pic.twitter.com/ErAnEGdqf4