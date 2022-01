Τζέραρντ για Ολντ Τράφορντ: «Έχω πάει και σε πιο θορυβώδη γήπεδα» (vid)

Παρά την εχθρική ατμόσφαιρα που αντιμετώπισε στο «Ολντ Τράφορντ», ο Στίβεν Τζέραρντ δεν επηρεάστηκε από τις αποδοκιμασίες των οπαδών της Γιουνάιτεντ.

Ο Τζέραρντ επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» αυτή τη φορά ως προπονητής της Άστον Βίλα για να τεθεί αντιμέτωπος με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» περιλάμβανε ηχηρό γιουχάισμα.

Στο τέλος η ομάδα του δεν τα κατάφερε, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε και γνώρισε την ήττα με 1-0 αλλά και τον αποκλεισμό από το FA Cup. Πάντως στις δηλώσεις του ο Τζέραρντ τόνισε πως δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την ατμόσφαιρα στο «Ολντ Τράφορντ», παρότι αυτή ήταν «εχθρική» προς το πρόσωπό του.

«Ήταν σχετικά ήσυχα. Έχω πάει και σε γήπεδα με περισσότερη φασαρία από αυτό. Ήταν ένας καλός αγώνας κυπέλλου, μία καλή ατμόσφαιρα, αλλά αναφορικά με μένα, δεν επηρεάστηκα».

"I've seen enough tonight to be positive about, even though I'm frustrated to go out of the competition."



The thoughts of Steven Gerrard following our #EmiratesFACup exit, plus a look ahead to the arrival of Philippe Coutinho at Bodymoor Heath. 🗣️ pic.twitter.com/iHApvqYgmw