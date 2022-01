Ο Στίβεν Τζέραρντ γύρισε κι αντιμετώπισε πρόσωπο-με-πρόσωπο τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τον γιούχαραν κατά την είσοδό του, στην επανεμφάνισή του στο «Ολντ Τράφορντ» ως προπονητής.

«Μισητοί» αντίπαλοι για περίπου δύο δεκαετίες, αμέτρητες «μάχες», στιγμές και εντάσεις. Ο αρχηγός της μεγάλης αντιπάλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ευπρόσδεκτος στο «Ολντ Τράφορντ», ακόμη κι από τη θέση του προπονητή. Για πρώτη φορά από την επιστροφή του στην Αγγλία για να αναλάβει την Άστον Βίλα, ο Στίβεν Τζέραρντ πάτησε ξανά το χορτάρι στο «Θέατρο των Ονείρων» και η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων περιλάμβανε ηχηρό γιουχάισμα. Από την πλευρά του, πάντως, ο θρύλος της Λίβερπουλ και νυν τεχνικός των Villans δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια. Γύρισε το κεφάλι του και έμεινε να κοιτάζει περπατώντας προς τα πίσω την εξέδρα που τον αποδοκίμαζε, με το πιο απαθές βλέμμα.

Steven Gerrard turned to face the Man United fans who were booing him pic.twitter.com/tu7Js89MT6