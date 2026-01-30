Δείτε τις ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα της league phase του Europa League, περνώντας απευθείας στη φάση των «16» του θεσμού.

Η league phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με τις πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη φάση των «16», αποφεύγοντας έτσι τον ενδιάμεσο γύρο των playoffs.

Την οκτάδα είχαν εξασφαλίσει εξαρχής Λιόν και Άστον Βίλα με Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα να ακολουθούν. Οι εν λόγω οκτώ, θα περιμένουν την ολοκλήρωση των playoffs, προκειμένου να μάθουν τους αντιπάλους τους στα ματς του Μαρτίου.

Οι ομάδες της οκτάδας