Στο «Villa Park», η Νιούκαστλ επιβλήθηκε με 3-1 της Άστον Βίλα, που αναγκάστηκε να παίζει με 10 παίκτες από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και πήρε το εισιτήριο για τον γύρο των «16» του FA Cup.

Οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο ματς με τον Έιμπραχαμ στο 14ο λεπτό. Ο 28χρονος Άγγλος πήρε την πάσα του Λουίζ και αφού κοντρόλαρε με το στήθος, έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0. Στο 45'+1' όμως οι Magpies βγήκαν στην αντεπίθεση με τον γκολκίπερ των γηπεδούχων, Μπιζότ, να βγαίνει μπροστά και να ανατρέπει τον Μέρφι και να αφήνει την ομάδα με 10 παίκτες. Στο β' ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και ανέβασαν το ρυθμό τους. Στο 63' ο Τονάλι ισορρόπησε το παιχνίδι, ενώ στο 76' έβαλε ξανά την υπογραφή του για το 2-1. Στο 88' ο Βολτεμάντε πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό το 3-1 «κλειδώνοντας» την πρόκριση.