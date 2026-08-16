Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Η απονομή του τροπαίου, πρώτος τίτλος για Τζόλη στην Αγγλία

Νίκος Κικίδης
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Η απονομή του τροπαίου, πρώτος τίτλος για Τζόλη στην Αγγλία

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Η Άρσεναλ διέλυσε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και σήκωσε το Community Shield, στον πρώτο τίτλο που κατακτά ο Χρήστος Τζόλης με τη νέα του ομάδα.

Ο Χρήστος Τζόλης οργίασε στο επίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ, καθώς με δυο ασίστ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι πήρε από το... χεράκι την Άρσεναλ και την οδήγησε στην κατάκτηση του Community Shield. Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε μεγάλα κέφια κι αποτέλεσε διαρκή πονοκέφαλο για την άμυνα των Citizens, οι οποίοι έχασαν με κάτω τα χέρια με 3-0 και παρέδωσαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Μετά το φινάλε του αγώνα ακολούθησε η απονομή του τροπαίου για την Άρσεναλ, με τους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα να σηκώνουν το τρόπαιο στον ουρανό του «Principality» και τον Τζόλη να πανηγυρίζει για τον πρώτο του τίτλο στην Αγγλία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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