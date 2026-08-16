Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Η απονομή του τροπαίου, πρώτος τίτλος για Τζόλη στην Αγγλία
Ο Χρήστος Τζόλης οργίασε στο επίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ, καθώς με δυο ασίστ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι πήρε από το... χεράκι την Άρσεναλ και την οδήγησε στην κατάκτηση του Community Shield. Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε σε μεγάλα κέφια κι αποτέλεσε διαρκή πονοκέφαλο για την άμυνα των Citizens, οι οποίοι έχασαν με κάτω τα χέρια με 3-0 και παρέδωσαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Μετά το φινάλε του αγώνα ακολούθησε η απονομή του τροπαίου για την Άρσεναλ, με τους ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα να σηκώνουν το τρόπαιο στον ουρανό του «Principality» και τον Τζόλη να πανηγυρίζει για τον πρώτο του τίτλο στην Αγγλία.
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