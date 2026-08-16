Ο Τζόλης έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο Community Shield, καθώς έφτιαξε και δεύτερο γκολ για την Άρσεναλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Πράματα και θάματα κάνει ο Χρήστος Τζόλης ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς μετά την ασίστ στον Χάβερτς για το 2-0, «σέρβιρε» ξανά αυτή τη φορά για τον Όντεγκααρντ!

Ο Έλληνας εξτρέμ συνέχισε να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή τη φορά πήρε την μπάλα στα αριστερά και με ωραία πάσα βρήκε τον Όντεγκααρντ, με τον αρχηγό των Gunners να εκτελεί ιδανικά για το 3-0 της Άρσεναλ.