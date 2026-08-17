Στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Τσερνομόρετς θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Φώτης Τακιανός.

Κάτοικος Βουλγαρίας θα είναι ο Φώτης Τακιανός! Ο πολύπειρος Έλληνας κόουτς ανακοινώθηκε και επίσημα από την Τσερνομόρετς και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σταδιοδρομία του στους πάγκους.

Μετά την Γκόλντεν Ιγκλ Ύλι του Κοσόβου, ο 57χρονος τεχνικός συνεχίζει στα Βαλκάνια επί βουλγαρικού εδάφους. Έχει περάσει από τον πάγκο πολλών ελληνικών ομάδων με θητεία σε ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Λάρισα, Δόξα Λευκάδας, ΟΦΗ, ΚΑΟΔ, Ρέθυμνο και Πανόραμα, ενώ έχει διατελέσει και ως βοηθός προπονητή σε Ηρακλή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Τσερνομόρετς:

«ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ! Σας παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή της Τσέρνο Μόρε Τίτσα, Φώτη Τακιανό! Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Τσερνομόρετς, Φώτη Τακιανέ! Βασιζόμαστε στο ότι μαζί θα ζήσουμε πολλές αξέχαστες στιγμές, θα οδηγήσετε την ομάδα σε νέα τρόπαια και θα κάνετε τους οπαδούς να συνεχίσουν να φέρουν περήφανα την Τσερνομόρετς στην καρδιά τους!»