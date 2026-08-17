Η ΜΚΟ «FairSquare» προσέφυγε στη FIFA ζητώντας να μην επιτραπεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA.

Μια νέα επιστολή προς την Επιτροπή Διακυβέρνησης κι Ελέγχου της FIFA φαίνεται να ζητά να αποκλειστεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο από υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της ομοσπονδίας.

Τη διαμαρτυρία υπέβαλε η μη κερδοσκοπική οργάνωση «FairSquare», υποστηρίζοντας ότι μια τυχόν νέα υποψηφιότητά του θα παραβίαζε το καταστατικό της FIFA, καθώς ο Ινφαντίνο διανύει ήδη την τρίτη και τελευταία θητεία του.

Ο Ινφαντίνο αναέλαβε την προεδρία το 2016 μετά τα σκάνδαλα διαφθοράς του Μπλάτερ. Παρότι το καταστατικό επιτρέπει ως ανώτατο όριο τις τρεις θητείες, το 2022 η αρμόδια επιτροπή της FIFA αποφάσισε ότι η περίοδος 2016-2019 δεν προσμετράται, θεωρώντας την ως απλή ολοκλήρωση της ημιτελούς θητείας του προκατόχου του Ινφαντίνο.

Η «FairSquare» αμφισβητεί πλέον ανοιχτά αυτή την ερμηνεία. Στην επιστολή της επισημαίνει ότι το καταστατικό αυτό ορίζει ρητά πως κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από τρεις θητείες.Επιπλέον, τονίζει ότι η εξαίρεση του Ιταλοελβετού είναι αντίθετη στις μεταρρυθμίσεις του 2016 για την πρόληψη της διαφθοράς και τη διαφάνεια, μεταρρυθμίσεις στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος.

Η οργάνωση προειδοποιεί επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να καταχραστεί την εξουσία του ο Ινφαντίνο, σε περίπτωση που συνεχίσει για ακόμα μια θητεία στο τιμόνι της FIFA.