Ο απερχόμενος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου έχοντας σαρώσει τα πάντα ως κόουτς των Βαυαρών με τρομερή θητεία, έχοντας στα χέρια του μια απίστευτη ομάδα που έφτασε και στην κορυφή της Ευρώπης μέσα στο 2020 και έχοντας κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Bundesliga, είναι ο νέος κόουτς των «πάντσερ».

Η συμφωνία του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας ανακοινώθηκε, με τις δύο πλευρές να ξεκινούν την συνεργασία τους μετά το Euro του καλοκαιριού, όπου θα ρίξει τους τίτλους τέλους της παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία ο Γιοακίμ Λεβ.

Ο Φλικ, αποχωρεί από την Μπάγερν Μονάχου ως πρωταθλητής και ως ένας από τους πιο επιτυχημένους κόουτς του συλλόγου, αν και δεν έλειψε η διαμάχη για τον τρόπο με τον οποίο το επικοινώνησε εκείνος προς τον κόσμο δίχως να έχει συζητήσει με τους ανθρώπους του βαυαρικού κλαμπ.

OFFICIAL: Germany have confirmed Hansi Flick will become the new head coach following #EURO2020 succeeding Joachim Löw. pic.twitter.com/eur0nXkOhm

