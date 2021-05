Η σαρωτική της πορεία στις κορυφές Γερμανίας, Ευρώπης και Κόσμου το 2020 εξακολουθεί να κάνει θόρυβο και να της χαρίζει μέγιστες τιμές και διακρίσεις. Η Μπάγερν Μονάχου του Χάνσι Φλικ κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τίτλο, υπέγραψε ένα μυθικό 6/6 που μέχρι πρότινος είχε πετύχει μόνο η Μπαρτσελόνα και κέρδισε έτι περισσότερο τον θαυμασμό της ποδοσφαιρικής υφηλίου. Έτσι, σειρά είχε να κερδίσει το «Όσκαρ» του αθλητισμού. Με αυτόν τον παραλληλισμό έχει ταυτιστεί στην κοινή γνώμη ο θεσμός των Laureus Global Sports Awards, τα οποία απονέμονται σε ετήσια βάση από το 2000 στους αθλητές και τις ομάδες από όλα τα σπορ με τα σπουδαιότερα επιτεύγματα μέσα στη χρονιά.

Το φετινό βραβείο της «Κορυφαίας Ομάδας του Πλανήτη» κατέληξε, λοιπόν, στα χέρια των Βαυαρών, οι οποίοι έγιναν έτσι ο πρώτος σύλλογος από τον χώρο του ποδοσφαίρου που κατακτά το βραβείο δύο φορές.

Η πρώτη ήταν το 2014, μετά τη χρονιά του τρεμπλ επί Γιουπ Χάινκες, ενώ η φετινή βράβευση ήταν και η πρώτη για ποδοσφαιρική ομάδα μετά το 2015 και την εθνική Γερμανίας, η οποία λίγους μήνες πριν είχε κατακτήσει το Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω βραβείο διαθέτει στο παλμαρέ της και η Εθνική Ελλάδος από το 2005, μετά τον άθλο του Euro 2004.

Στα περυσινά βραβεία, ο Λιονέλ Μέσι είχε γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού που κατακτά το βραβείο του «Κορυφαίου Αθλητή της Χρονιάς», εξημισίας με τον Λιούις Χάμιλτον της Formula 1.

Η φετινή λίστα των υποψηφίων από τους οποίους αναδείχθηκαν νικητές οι Βαυαροί περιλάμβανε επίσης τους Λος Άντζελες Λέικερς, την ομάδα της Μερσέντες (Formula 1), τους Kansas City Chiefs (NFL) και την εθνική Αργεντινής στο Ράγκμπι.

Αναλυτικά οι «ποδοσφαιρικοί» νικητές του βραβείου:

"We are very proud the legends of the Laureus Academy have chosen us. We have enjoyed the most successful year in our club's history."

