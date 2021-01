Ο Γιακουμάκης έφτασε μία... ανάσα από το θρυλικό ρεκόρ του Φαν Μπάστεν (pic)

Ο 26χρονος υψηλόσωμος φορ συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του, καθώς γι' ακόμη μία φορά βρήκε δίχτυα, στην αναμέτρηση κόντρα στη Φορτούνα κι έτσι έφτασε τα 21 γκολ στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετά από 20 αγωνιστικές.

Πέρα από το γεγονός ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Γιακουμάκης σημείωσε 11 τέρματα αυτό τον μήνα, φτάνοντας μία... ανάσα από το θρυλικό ρεκόρ του Μάρκο Φαν Μπάστεν ο οποίος είχε πετύχει 12 τον Σεπτέμβριο του 1985. ​

11 - Georgios Giakoumakis is the first player with 11 Eredivisie goals in one month since Marco van Basten in September 1985 (12). Legendary. pic.twitter.com/Sl0BKLGilu

