Μπενίτεθ: «Είμαι ικανοποιημένος, οι παίκτες έδειξαν καλή νοοτροπία»

Ο Ισπανός τεχνικός, Ράφα Μπενίτεθ, σχολίασε την κατάκτηση της νίκης του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV είπε για τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 απέναντι στη Στουρμ Γκρατς και όχι μόνο: «Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα με καλή κυκλοφορία και καλή φυσική κατάσταση. Εμείς καταφέραμε και δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία.

Είχαμε έναν καθαρόαιμο αμυντικό χαφ. Είχαμε ζητήματα με τον Τσιριβέγια και για αυτό παίξαμε με τριάδα. Είμαι πολύ ικανοποημένμος. Οι παίκτες είχαν πολύ καλή νοοτροπία και έδειξαν αφοσίωση. Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκη».