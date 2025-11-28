Μπενίτεθ: «Είμαι ικανοποιημένος, οι παίκτες έδειξαν καλή νοοτροπία»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV είπε για τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 απέναντι στη Στουρμ Γκρατς και όχι μόνο: «Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα με καλή κυκλοφορία και καλή φυσική κατάσταση. Εμείς καταφέραμε και δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία.
Είχαμε έναν καθαρόαιμο αμυντικό χαφ. Είχαμε ζητήματα με τον Τσιριβέγια και για αυτό παίξαμε με τριάδα. Είμαι πολύ ικανοποημένμος. Οι παίκτες είχαν πολύ καλή νοοτροπία και έδειξαν αφοσίωση. Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.