Μετά το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα οι ποδοσφαιριστές και οι φίλοι της ομάδας πανηγύρισαν μαζί. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαίο αποτέλεσμα της ΑΕΚ στη Φλωρεντία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πήρε τη νίκη με 1-0.

Μετά το ματς οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο του Δικεφάλου πήγαν μπροστά στους περίπου 1.500 Ενωσίτες και έστησαν το δικό τους... πάρτι στο «Αρτέμιο Φράνκι», με την ομάδα και τον κόσμο να πανηγυρίζουν έξαλλα το «διπλό».