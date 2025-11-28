ΑΕΚ: Το «πάρτι» παικτών και φιλάθλων μετά το θρίαμβο στη Φλωρεντία
Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαίο αποτέλεσμα της ΑΕΚ στη Φλωρεντία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και πήρε τη νίκη με 1-0.
Μετά το ματς οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο του Δικεφάλου πήγαν μπροστά στους περίπου 1.500 Ενωσίτες και έστησαν το δικό τους... πάρτι στο «Αρτέμιο Φράνκι», με την ομάδα και τον κόσμο να πανηγυρίζουν έξαλλα το «διπλό».
🟡🦅 Αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ μετά την μεγάλη νίκη στη Φλωρεντία.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 27, 2025
📍 Αποστολή στη Φλωρεντία: Δημήτρης Βέργος #aekfc pic.twitter.com/9cgG2vVyJ5
