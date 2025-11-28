Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα και η αναφορά στον Ζίνι.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη της Φιορεντίνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και στην κατάσταση του Ζίνι.

Σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό η κατάσταση του Ανγκολέζου επιθετικού δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς πιθανότατα θα μείνει εκτός δράσης για περίπου επτά με δέκα μέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Ζίνι αναμένεται να χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε συνάρτηση με τον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό ο Λούκα Γιόβιτς είναι η μοναδική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Δεν το ήξερα πως είναι η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην Ιταλία. Πολύ ευχάριστο αυτό το ιστορικό στοιχείο. Δεν κερδίσαμε μόνο τρεις βαθμούς σήμερα. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ στους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στην πόλη που ήταν χιλιάδες. Είμαι σίγουρος το χάρηκαν.

Αυτή η απόδοση είναι η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Έχει αλλάξει η ένταση. Φαίνεται στο γήπεδο. Βγαίνει στους παίκτες. Οι παίκτες μου είναι μαχητές και το έδειξαν. Μπορούν να αποδώσουν, το έδειξαν και με τον Άρη και σήμερα. Να το γιορτάσουμε σήμερα, αλλά την Κυριακή έχουμε ένα μεγάλο ματς με τον Παναθηναϊκό και θα προσπαθήσουμε για άλλο ένα αποτέλεσμα.

Ειμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες. Προπονούνται και φαίνεται. Η απόδοσή τους ήταν εξαιρετική ακόμα και σε στιγμές που δεν είχαμε τον έλεγχο.

Οι παίκτες προπονούνται αλλά από την ένταση βγαίνουν τραυματισμοί. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δυο φορ αλλά μείναμε με έναν φορ. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες.

Ειμαι περήφανος για τα παιδιά. Φαίνεται στο χορτάρι. Κάτι ετοιμάζουμε για τη σημερινή αναμέτρηση σας είχα πει. Τώρα προετοιμαζόμαστε για την Κυριακή».