Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει μετρήσει 12 τέρματα σε μόλις 8 παιχνίδια στην τρέχουσα Serie A μετά και τα δυο γκολ που πέτυχε το βράδυ της Δευτέρας στο 3-0 της Μίλαν απέναντι στην Κάλιαρι στην επαναφορά του στην 11άδα σε ματς πρωταθλήματος.

Ίδιο αριθμό τερμάτων για φέτος στην Bundesliga έχει και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ, μόλις τρεις ποδοσφαιριστές στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν σκοράρει περισσότερες φορές από τον Σουηδό και τον Νορβηγό.

Το θέμα είναι πως ο Ζλάταν, έχοντας σκοράρει πλέον σε 23 συναπτά ημερολογιακά έτη από το 1999 έως και το 2021, έκανε την αρχή στα γκολ σε εποχή που ακόμα ο στράικερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν είχε καν γεννηθεί!

Zlatan Ibrahimović has now scored as many league goals this season as Erling Haaland (12), only three players in Europe's top five divisions have more.

Haaland was born after Zlatan scored the first league goal of his career. pic.twitter.com/oCTjxt3tzM

