Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις τρεις ήττες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και στο Conference League χθες βράδυ σημειώνοντας ότι ζήσαμε μια Μαύρη Πέμπτη πριν από μια Black Friday.

Θα ήταν δύσκολο το βράδυ της Πέμπτης για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το έγραφα χθες στο blog, σημειώνοντας ότι και οι τρεις είχαν προβλήματα δικά τους, και θα έπρεπε να τα λύσουν καθώς ήταν διαφορετικά από αυτά που θα τους έβαζαν οι αντίπαλοι. Αλλά δεν περίμενα τρεις ήττες και μάλιστα με αυτό τον τρόπο.

Τι ακριβώς έγινε

Ας θυμηθούμε πρώτα τι έγινε. Το βράδυ ξεκίνησε με την ήττα του Ολυμπιακού από την Μίλαν με 2-4. Με τον Πιρόλα απόλυτο πρωταγωνιστή (σκόρερ του 1-0 και σωτήρα της ισοφάρισης στο πρώτο ημίχρονο) και τρία στόπερ ο Ολυμπιακός έμοιαζε μέχρι το 50΄που ο Ζότα έκανε το 2-0 άψογος. Αλλά η Μίλαν είχε ένα παίκτη, τον Αγγλο Ομαρί Χάντσινσον, που αποφάσισε να γυρίσει το ματς μόνος του. Τρέλανε τον Μπρούνο, σκόραρε, έδωσε δυο ασίστ και σε 15 λεπτά το 2-0, έγινε 2-3. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς πιέζοντας αλλά χωρίς να πάρει τίποτα από τις αλλαγές του και κυρίως χωρίς μυαλό. Ο Μορέιρα βρήκε το 2-4 στις καθυστερήσεις ενώ ο σκόρερ του 2-3 Πούλισιτς το είχε χάσει δυο λεπτά πριν.

Ακολούθησε η ήττα του ΟΦΗ από την Αντερλεχτ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέταξε το πρώτο ημίχρονο: καταγράφεται όλο κι όλο ένα σουτ με τον Φούντα στο 6΄. Οι Βέλγοι χωρίς να ιδρώσουν πήγαν στο 0-2 με τους Μπενταγιέμπ και Ασγκαρντ. Ο Φούντας έβαλε στο ματς τον ΟΦΗ χτυπώντας ένα πέναλτι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου αλλά η Αντερλεχτ ξέρει να παίζει και άμυνα κι άντεξε για να φτάσει στο 1-3 στις καθυστερήσεις με τον Μπερτατσίνι.

Η ήττα από του ΠΑΟ μοιάζει η πλέον αδικαιολόγητη. Κάνοντας μια σοβαρή εμφάνιση πήγε στο 0-2 με γκολ του Γιάγκουσιτς και του Ραστόντερ. Ο Νίστροπ πρώτος από όλους αποφάσισε ότι το ματς τελείωσε κι άλλαξε την ομάδα του δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Κρίστινσον και βγάζοντας τους Κάνγκουα, Γιαγκουσιτς και Τετέι και μάλιστα αμέσως μετά το γκολ του Λιντλ που μείωσε στο 61 σε 1-2. Χωρίς να έχει πλέον κάτι να φοβηθεί η γηπεδούχος βγήκε μπροστά και με αυτογκόλ του Κρίστινσον και γκολ του Λιντλ στο 80΄πήρε μια νίκη που ούτε την φανταζόταν.

Και τώρα ας δούμε γιατί έγιναν όλα αυτά.

Κατάρρευσε ο μηχανισμός

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ ακριβά τελικά την έλλειψη των χαφ του γιατί απλά έμεινε από δυνάμεις – το είπε και ο Αλγουαθίλ που χρησιμοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο και τον ανέτοιμο να παίξει σε αυτό το επίπεδο Τουφάκη αλλά δεν πήρε τίποτα και από τις άλλες αλλαγές του γιατί δεν είναι όσοι ήρθαν από τον πάγκο πάικτες που θα του έδιναν δυναμισμό στη μεσαία γραμμή και τρεξίματα. Ωστόσο το ματς είχε χαθεί προηγουμένως και χάθηκε για δυο λόγους.

Ο πρώτος γιατί ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε από το ματς και στη φάση που μειώνει η Μίλαν και επιστρέφει στο ματς στο 55΄με τον Χάντσινσον είναι χωρίς λόγο όλος μπροστά. Ο Ζέλσον και ο Μπρούνο μπερδεύονται, αλλά αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό (πέρα από το ότι κανείς δεν προλαβαίνει να κάνει ένα φάουλ στον Αγγλο από την Τζαμάικα) είναι ότι δεν υπάρχουν πίσω ούτε τα στόπερ.

Τα τρία στόπερ είναι ο δεύτερος λόγος – για την ακρίβεια η κατάρρευση του μηχανισμού χρησιμοποίησής τους στο δεύτερο ημίχρονο. Στο καλό πρώτο ημίχρονο ο ένας από τους τρεις αυτούς κεντρικούς αμυντικούς βγαίνει από την άμυνα σαν κανονικός χαφ συνεχώς κι αυτό γίνεται εναλλάξ. Κάπως έτσι ο Σμάλιαγκιτς πασάρει κάθετα στον Πίτερσον στην πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα βγαίνει σαν κρυφός φορ στη φάση του 45΄όπου μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ κι ο Ρέτσος κάνει μια κακή εκτίμηση της μπάλας ενώ είναι ψηλά για να χάσει η Μίλαν την πρώτη της ευκαιρία με τον Σισέ στο μισάωρο. Ολο αυτό τακτικά γίνεται άψογα αλλά προϋποθέτει πολλές κούρσες των τριών και στο δεύτερο και οι τρεις κουράζονται. Όταν αυτό συμβαίνει φαίνονται στο ματς οι αλλαγές του Αμορίμ. Ο Μούσα που έχει μπει αντί του Εστουπινιάν δίνει τρεξίματα. Ο Τομόρι σουλουπώνει τα μετόπισθεν και βγάζει την Μίλαν πιο μπροστά. Κι ο Πούλισιτς δίνει το γκολ του 2-3 και τρέχει στις αντεπιθέσεις του τέλους. Βέβαια το μεγάλο κακό είναι μια εσωτερική αλλαγή: από την στιγμή που ο Χάντσινσον πάει δεξιά και ψάχνει τα ένας εναντίον ενός με τον Μπρούνο που τον χάνει. Και μαζί του χάνεται και ο Ολυμπιακός που μέχρι το 50΄είναι τακτικά άψογος.

Η διαβασμένη Αντερλεχτ

Ο ΟΦΗ χάνει ένα ματς που δεν παίζει. Η Αντερλεχτ είναι καλά προετοιμασμένη, κλείνει τις πλάγιες γραμμές και πιέζει πολύ τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη. Είναι μια τίμια ομάδα, καθόλου επηρμένη που στο δεύτερο ημίχρονο δεν ντρέπεται να παίξει και άμυνα. Η ιδέα να παίξει φορ ο Νους αποδεικνύεται κακή γιατί οι Βέλγοι δεν δίνουν χώρους. Ο ΟΦΗ, μολονότι ο Φούντας ευστόχησε στο πέναλτι στο 50΄(και μπράβο του που το χτύπησε γιατί είχε χάσει αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και ήθελε κουράγιο να ξαναπάρει τη μπάλα), δεν βρήκε φάσεις παρά την καλύτερη κατοχή μπάλας που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχε απέναντί του μια ομάδα που τον είχε διαβάσει καλά. Το γεγονός δείχνει πως όσα καλά έχει κάνει δεν έχουν περάσει απαρατήρητα. Πλήρωσε το κόστος της προόδου του.

Τίποτα δεν τελειώνει στο 60'

Η ήττα του Παναθηναϊκός ήταν μάλλον η πιο σκληρή από τους τρεις γιατί ανάμεσα στον πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος και την Νότζερλαντ υπάρχει μια διαφορά επιπέδου και φάνηκε μέχρι το 60΄αλλά και μετά την ανατροπή των Δανών: ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ματς στην επίθεση δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις αλλά ένα εικοσάλεπτο τακτικής χαλαρότητας του στοίχισε το ματς. Όπως και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, ένας παίκτης των γηπεδούχων, ο σέντερ φορ Λιντλ, πήρε το πράγμα προσωπικά και τα κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω σκοράροντας δυο φορές και προκαλώντας το αυτογκόλ του Κρίστινσον που έκανε ένα άτυχο ντεμπούτο. Όλα αυτά ο φορ των Δανών τα έκανε γιατί πήρε κάθετες πάσες και έπαιξε όπως αγαπάει κι αυτό συνέβη γιατί μετά τις αλλαγές του Νίστρουπ η γηπεδούχος βρέθηκε με ένα χαφ παραπάνω.

Το πέρασμα στο ματς του Κρίστινσον μαρτυρά ότι ο Νίστρουπ είχε μια λογική προσχεδιασμένων αλλαγών που στοίχισε στην ομάδα του. Είχε πει ότι ο συμπατριώτης του θα παίξει κάποια λεπτά κι έτσι κι έγινε. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα και ότι και οι άλλες αλλαγές (που μοιάζουν εκτός λογικής – ειδικά αυτές του Κάνγκουα και του Γιάγκουσιτς) ήταν προαποφασισμένες, πιθανότατα γιατί ο κόουτς θέλει τους δυο παίκτες με ενέργεια στο Περιστέρι. Όταν όμως σκέφτεσαι το επόμενο ματς και δεν κοιτάζεις αυτό που γίνεται παίζεις με την φωτιά κι αυτό δεν είναι καλό ούτε και όταν γίνεται μέσα στο κρύο. Ο Νίστρουπ απονεύρωσε τον Παναθηναϊκός που για ένα εικοσάλεπτο χάθηκε και δέχτηκε τρία γκολ για πρώτη φορά φέτος. Ο Δανός κόουτς ήταν πάντως χρήσιμος λέγοντας πως η ομάδα του θα κάνει 3 ή 4 βαθμούς με την Φράιμπουργκ και την Μπράιτον και θα είναι στην οκτάδα. Αν αυτό συμβεί η ήττα στην Δανία θα μείνει απλά για να υπενθυμίζει τι μπορεί να πάθεις σε είκοσι λεπτά αν νομίζεις ότι ένα ευρωπαϊκό ματς τελείωσε και υπάρχουν περιθώρια για δοκιμές. Μπράβο πάντως στους Δανούς: η νεανική τους ομάδα έδειξε γιατί στο πρωτάθλημα που παίρνει μέρος σκοράρει τόσο εύκολα.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ δέχτηκαν σε ένα βράδυ 10 γκολ. Πέραν όλων των άλλων υπήρξε και θέμα άμυνας. Ο Ολυμπιακός καταλαβαίνει με πικρό τρόπο ότι στις θέσεις των ακραίων μπακ έχει θέματα: ο Χάντσινσον που γύρισε το ματς στη Μίλαν παίζει λίγο, συνήθως παίζει στην Ευρώπη κι όχι στο πρωτάθλημα και η Μίλαν αποκλείεται να δώσει τα 50 εκατ της ρήτρας και να τον αποκτήσει από την Νότιγχαμ από την οποία τον έχει δανειστεί. Ο Παναθηναϊκός είχε ελλείψεις στα μετόπισθεν αλλά αυτό που εν τέλει κατάλαβε (;) είναι ότι αν δεν πατάς καλά πίσω δεν χρειάζονται πειράματα. Ο ΟΦΗ την αξία της άμυνας την ξέρει καλά. Απλά δεν του βγήκε το παιγνίδι. Τελευταία μου μοιάζει γενικά λίγο κουρασμένος.

Η συνέχεια δεν θα είναι τόσο απλή για κανένα από τους τρεις…