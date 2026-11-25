Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την ήττα της ΑΕΚ στο Κόμο εστιάζοντας κυρίως στο γιατί της έλειψε αυτό που είχε ανάγκη, δηλαδή ένα γκολ.

Η ΑΕΚ δεν πήγε στο Κόμο για να κάνει μια βόλτα στην λίμνη κι αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό είναι ότι γυρίζει από εκεί χωρίς βαθμούς παρά την αξιόλογη προσπάθειά της.

Σε ένα ακόμα ματς η ΑΕΚ έκανε πολλά και σωστά, πλην όμως το ίδιο το παιγνίδι λέει πως σε αυτό το επίπεδο χρειάζονται πολλά παραπάνω. Η ΑΕΚ ήταν τακτικά σχεδόν άψογη, το διάστημα της καλής της απόδοσης ήταν ανάλογο με αυτό που είχε απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, είναι δύσκολο να επισημάνεις σε τι θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αλλά η Κόμο που πραγματοποίησε την χειρότερη εφετινή της εμφάνιση στο Τσάμπιονς λιγκ παγιδευμένη από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς είχε ένα γκολ, ένα χαμένο πέναλτι, ένα δοκάρι και δυο μεγάλες ευκαιρίες. Χωρίς μάλιστα τα αστέρια της, με την εξαίρεση του εξαιρετικού σολίστα που λέγεται Νίκο Παζ, να έχουν μια εξαιρετική βραδιά. Αλλά αυτό είναι το Τσάμπιονς λιγκ.

Η σωστή τακτική

Ο Νίκολιτς διάλεξε την απολύτως σωστή τακτική για να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ αυτή την ομάδα που ερχόταν από τον ιστορικό της θρίαμβο με 1-9 με την Λανς αλλά και την τεράστια νίκη της κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1. Η ΑΕΚ έπαιξε με πέντε χαφ με τον Κουτέσα να πλαισιώνει πιο πολύ τον Γιόβιτς στο 4-5-1 και τον Γκατσίνοβιτς να κάνει πολύ καλή δουλειά σε ένα ελεύθερο ρόλο. Η τετράδα της άμυνάς της ήταν αρκετά καλή με μόνο τον Ρότα να υποφέρει κομμάτι και στην μεσαία γραμμή ήταν ο Μάριν αυτός που αυτή την φορά λειτούργησε ως σημείο αναφοράς, ίσως γιατί ήταν και πιο ξεκούραστος από όλους.

Η ΑΕΚ με τις γραμμές πολύ κοντά και την άμυνα της να περιμένει σωστά και οργανωμένα στέρησε από την γηπεδούχο τους χώρους που έχουν ανάγκη τα τρία δεκάρια της, δηλαδή ο Παζ, ο Κούνια και ο Μπατούρινα που ξεκίνησαν. Ο τρόπος της άμυνας έβγαλε από το ματς και τον Δουβίκα, που ούτε υποδοχές της μπάλας μπορούσε να κάνει όπως αγαπάει, ούτε κάθετες πάσες έπαιρνε. Το αποτέλεσμα ήταν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Κόμο να κάνει στην επίθεση αυτό που δεν αγαπάει καθόλου: άρχισε να σηκώνει την μπάλα. Οσες ανακτήσεις και να έκαναν ο Περόνε και ο Μίγια η Κόμο έβρισκε πάντα απέναντί της μια οργανωμένη άμυνα οκτώ τουλάχιστον παικτών και δεν ήταν επικίνδυνη. Αλλά έχει πάντα καλούς παίκτες που σε τέτοιες συνθήκες κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι καλοί παίκτες: όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασίες υπάρχει υποχρέωση για πρωτοβουλίες.

Ο Παζ είχε στο πρώτο ημίχρονο λίγες αλλά πολύ καλές. Ο Βάλε πήρε το πέναλτι από τον μάλλον άκεφο στο να κάνει μεγάλη ανασταλτική δουλειά Μάγερ – κι ευτυχώς για την ΑΕΚ ο Κούνια το έστειλε άουτ. Αλλά μια από αυτές τις πρωτοβουλίες έμελλε να κρίνει το ματς: το σουτ του Μίγια στο 57΄ τρύπησε το τοίχος της ΑΕΚ κι όπως αποδείχτηκε το πρώτο γκολ που πέτυχε ο πρώην παίκτης της Χετάφε με την φανέλα της Κόμο αρκούσε για να δώσει στους γηπεδούχους τη νίκη. Όχι τόσο γιατί η Κόμο έπαιξε καλή άμυνα όσο γιατί η Ενωση δεν ήταν σε καλή βραδιά παραγωγικά και για πρώτη φορά έμεινε χωρίς γκολ στα ματς της League Phase.

Γιατί δεν βρήκε γκολ

Γιατί συνέβη αυτό; Για πολλούς λόγους. Πρώτα από όλα η ΑΕΚ είχε πολύ το μυαλό της στο να παίξει άμυνα οργανωμένα: το σχέδιο αυτό υπηρέτησαν κατά βάση και οι παραγωγικοί της παίκτες. Για ένα μεγάλο μέρος του παιxνιδιού (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) η ΑΕΚ έδινε την εντύπωση ότι περιμένει μια φάση για να γίνει απειλητική χωρίς ωστόσο να την ψάχνει ρισκάροντας το παραμικρό. Η αλήθεια είναι ότι την φάση αυτή την βρήκε στο 43΄ όταν ο Γκατσίνοβιτς και ο Ρότα ανάγκασαν τον τερματοφύλακα Σάντσες σε μια διπλή επέμβαση, όμως είναι δύσκολο να προηγηθείς με μια μόνο ευκαιρία έστω και μεγάλη.

Στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στο τελευταίο τέταρτο του ματς (και έπειτα από τις αλλαγές του Νίκολιτς) η ΑΕΚ προσπάθησε λίγο παραπάνω στην επίθεση και πλησίασε στην ισοφάριση με μια ωραία κεφαλιά του Μουκουντί μετά από ένα καλοχτυπημένο φάουλ του Μάριν όμως στο ίδιο διάστημα ο Νίκο Παζ ενορχήστρωσε τρεις καλές αντεπιθέσεις και αυτές ανάγκαζαν την ΑΕΚ κάθε φορά να γυρίζει λίγο πιο πίσω - γεγονός που της στερούσε μέτρα. Η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα που μπορεί να βρει φάσεις με βαθιές μπαλιές: για να γίνει απειλητική πρέπει να παίξει, δηλαδή να κρατήσει την μπάλα και να κατεβεί κι αυτό χθες με τους Περόνε – Μίγια απέναντι δεν ήταν τόσο απλό. Με μόλις 37% κατοχή μπάλας η ΑΕΚ δύσκολα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ΑΕΚ έχει συνηθίσει πολύ να παίζει με τους Γιόβιτς – Βάργκα στην επίθεση κι όταν αυτό δεν συμβαίνει οι μηχανισμοί δεν είναι οι καλύτεροι. Ωστόσο υπάρχει πάντα σε αυτά τα ματς το «κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις»: ο Νίκολιτς για να βρει την απαραίτητη αμυντική κάλυψη θυσίασε τον Βάργκα και κάπως έτσι έχασε και τον Γιόβιτς που δεν είναι και στα καλύτερά του. Και με τους δυο αυτούς να μην έχουν ούτε μια τελική προσπάθεια η ΑΕΚ ήταν δύσκολο να βρει γκολ.

Ο Φάμπεργας σε αναμμένα κάρβουνα

Μετράει φυσικά και το τι κάνει ο αντίπαλος. Ο πολύ ανήσυχος Φάμπεργας στο τέλος του ματς φρεσκάρει και την άμυνά του: δεν κάνει πέντε αλλαγές (για πρώτη φορά στην καριέρα του, είπε χαρακτηριστικά) αλλά με τους Κεμπ και Σμόλσιτς που έρχονται από τον πάγκο κλείνει το ματς με τέσσερις αμυντικούς με ενέργεια που έχουν μπει για να αντιμετωπίσουν τους φρέσκους κυνηγούς του Νίκολιτς και τα καταφέρνουν. Περιττό να πω ότι στην ΑΕΚ έλειψε πολύ ο Κοϊτά: το ματς ήταν στα μέτρα του.

Ερχονται οι αληθινοί τελικοί

Η εμφάνιση της ΑΕΚ ήταν καλή και λογικά θα την εισπράξει στο ελληνικό πρωτάθλημα: περιορίζει την συζήτηση που έχει να κάνει με τις δυσκολίες εκτός έδρας και μπορεί προσεχώς στα ντέρμπι να λειτουργήσει λίγο και σαν οδηγός – η ΑΕΚ είχε ανάγκη να βρει ένα καλό αμυντικό παιγνίδι που να το έχει ως παράδειγμα και να δύναται να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί. Από την άλλη το αποτέλεσμα την στέλνει με την πλάτη στον τοίχο στα δυο εντός έδρας ματς που ακολουθούν: πρέπει να κερδίσει στην Alwyn Arena και την Γαλατά και την Ρόμα για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Κακώς γίνεται προσπάθεια υπολογισμών των βαθμών που είναι απαραίτητοι: αυτό που η ΑΕΚ χρειάζεται είναι να βρίσκεται στους 24 πρώτους. Σήμερα ο 24ος είναι η Σαχτάρ που μαζί με την Ρόμα και την Φενέρ έχουν 4 βαθμούς αλλά κι ένα ματς λιγότερο: δεν θα είναι τόσο μακριά από την ΑΕΚ αν δεν κερδίσουν και οι τρεις απόψε. Το κακό είναι ότι κάποιες άλλες ομάδες που η ΑΕΚ είχε κοντά της έκαναν χθες βαθμούς: οι νίκες της Μπόντο, της Πόρτο, της Λειψίας αλλά και η ισοπαλία της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτi δεν είναι καλά αποτελέσματα για την ΑΕΚ. Που πρέπει να κρατήσει την τακτική της βελτίωση και να έχει στο μυαλό της ότι έχει μπροστά της δυο τελικούς στην έδρα της.