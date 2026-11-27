Το Gazzetta καταγράφει πού βρίσκονται και τι κυνηγούν οι ελληνικές ομάδες, καθώς και εκείνες που μας κοντράρουν στη βαθμολογία της UEFA.

Θα έρχονταν και τέτοιες βραδιές. Παρότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έβαλαν γερές βάσεις νίκης, αυτή δεν ήρθε απέναντι σε Μίλαν και Νόρντζελαντ αντίστοιχα, με τις ήττες τους να προστίθενται σε εκείνες του ΟΦΗ και της ΑΕΚ και να σφραγίζουν έναν μηδενικό απολογισμό για την Ελλάδα.



Αποτέλεσμα, να μειωθεί η διαφορά από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA, με τους Τσέχους να συγκεντρώνουν 800 βαθμούς χάρη στις νίκες των Βικτόρια Πλζεν και Γιάμπλονετς. Θα μπορούσαν να ήταν παραπάνω, αν η Σπάρτα Πράγας δεν πάθαινε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στη φιλοξενία της Άλκμααρ - με τους Ολλανδούς να μας επιτρέπουν να κρατήσουμε τη διαφορά από την ενδέκατη θέση έστω στους 487 βαθμούς.



Φυσικά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, όπως δεν είχε τελειώσει και με την ελληνική εκτόξευση πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων μερικές εβδομάδες πριν. Η σεζόν έχει μέλλον, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν σε Champions και Europa League και δύο στο Conference. Όπερ σημαίνει, μίνιμουμ έντεκα αγώνες για Ελλάδα και Τσεχία, καθώς και έξι για τη δωδέκατη Πολωνία.



Η διαφορά των 487 βαθμών ισούται με μία νίκη και... κάτι ψιλά, με τη χώρα μας και την Τσεχία να έχουν ίδια κατανομή ομάδων σε κάθε διοργάνωση. Από μία στο Champions League, δύο στο Europa και μία στο Conference. Το θετικό, είναι ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι ελληνικές ομάδες έχουν καλύτερες προοπτικές για να συνεχίσουν στα νοκ άουτ, παίρνοντας και τα ανάλογα μπόνους ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουν.



Παρακάτω, θα δούμε τη θέση που βρίσκεται κάθε ομάδα από Ελλάδα, Τσεχία και Πολωνία, καθώς και το πρόγραμμά τους μέχρι το φινάλε των League Phases.

Οι ομάδες της Ελλάδας

ΑΕΚ (31η στο Champions League, στο -3 από τα νοκ άουτ)

Γαλατάσαραϊ (εντός)

Ρόμα (εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)



Ολυμπιακός (9ος στο Europa League, στην ισοβαθμία εκτός οκτάδας)

Τσέλιε (εκτός)

Χόφενχαϊμ (εντός)

Τορένσε (εκτός)



ΟΦΗ (21ος στο Europa League)

Μπενφίκα (εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εκτός)

Λεχ Πόζναν (εντός)



Παναθηναϊκός (5ος στο Conference League)

Φράιμπουργκ (εκτός)

Μπράιτον (εντός)

Οι ομάδες της Τσεχίας

Σλάβια Πράγας (35η στο Champions League, στο -5 από τα νοκ άουτ)

Μπάγερν Μονάχου (εκτός)

Πόρτο (εκτός)

Άστον Βίλα (εντός)



Βικτόρια Πλζεν (19η στο Europa League)

Μπόρνμουθ (εκτός)

Σοσιεδάδ (εκτός)

Γιαγκελόνια (εντός)



Σπάρτα Πράγας (29η στο Europa League, στο -2 από τα νοκ άουτ)

Ζάλτσμπουργκ (εκτός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)

Ρεν (εντός)



Γιάμπλονετς (18η στο Conference League)

Τράμπζονσπορ (εκτός)

Ιμπέρια (εντός)

Οι ομάδες της Πολωνίας

Γιαγκελόνια (30ή στο Europa League, στο -2 από τα νοκ άουτ)

Κρίσταλ Πάλας (εντός)

Λιόν (εντός)

Βικτόρια Πλζεν (εκτός)



Λεχ Πόζναν (34η στο Europa League, στο -4 από τα νοκ άουτ)

Φερεντσβάρος (εντός)

Τορένσε (εντός)

ΟΦΗ (εκτός)

Στο δια ταύτα

Συνοψίζοντας, η Ελλάδα δείχνει πως, εκτός απροόπτου, πάει για μίνιμουμ δύο ομάδες στα νοκ άουτ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βρίσκονται σε θέση ισχύος, τον ΟΦΗ να παραμένει ζωντανός και την ΑΕΚ να χρειάζεται υπέρβαση.



Η Τσεχία έχει ουσιαστικά αποχαιρετήσει τη Σλάβια Πράγας, με Βικτόρια Πλζεν και Γιάμπλονετς να βρίσκονται σε θέσεις πρόκρισης και τη Σπάρτα να είναι μεν στο κόλπο αλλά να έχει μπροστά της δύσκολα ματς.



Όσο για τους Πολωνούς; Η διαφορά μας ούτως ή άλλως είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο εκτός αυτού, Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν είναι αυτή τη στιγμή εκ των φαβορί για να μείνουν εκτός συνέχειας στο Europa League.



Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χώρα μας δείχνει να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, με δύο εκπροσώπους της να χτυπούν οκτάδα, ωστόσο αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάκιστες βραδιές όπως η χθεσινή δεν πρέπει να επαναληφθούν...