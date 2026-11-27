ΟΦΗ: Tα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπενφίκα στην Λισαβόνα
Ο ΟΦΗ στην επόμενη ευρωπαϊκή του υποχρέωση, θα ταξιδέψει στην Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να αφήσει πίσω την ήττα από την Άντερλεχτ και να επικεντρωθεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τους «Αετούς» (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η κρητική ομάδα ανακοίνωσε ότι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα για τις ανάγκες των φιλάθλων που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:
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«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στη Λισαβόνα για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με αντίπαλο τη Benfica στο “Estadio Da Luz”, ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Αγοράστε το εισιτήριό σας, το αργότερο ως την Τρίτη 08/12 (11:00 π.μ.), από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (oficretefc.com, ενότητα: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ).
Αρχικά θα λάβετε ΜΟΝΟ το αποδεικτικό πληρωμής του εισιτηρίου, το οποίο ΔΕΝ αποτελεί εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο.
Την Τετάρτη 09/12, όσοι έχετε ολοκληρώσει την αγορά, θα λάβετε στο email σας το εισιτήριο, με το οποίο θα εισέλθετε στη Θύρα “Mais Vantagens Stand” του “Estadio Da Luz”.».
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