Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο στη League Phase του Europa League και βρέθηκε στην κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο.

O Ολυμπιακός απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 από τη Ρεν, διατήρησε το αήττητο στη League Phase και με τον βαθμό που απέσπασε βρέθηκε στην κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Πειραιώτες έχουν συγκεντρώσει ήδη δέκα βαθμούς, αφού προηγήθηκαν οι νίκες απέναντι σε Γιαγκελόνια, Μαρσέιγ και Σπάρτα Πράγας. Την Πέμπτη, συνεχίζεται η 4η στροφή της διοργάνωσης, με σημαντικές αναμετρήσεις.

Η Βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 10 (4-1)

2.Μπενφίκα 9 (10-2)

3.Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-0)

4. Μπόρνμουθ 9 (8-1)

5. Φερεντσβάρος 9 (9-3)

6. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7 (8-1)

7. Γιουβέντους 7 (9-3)

8. Μπεσίκτας 7 (9-5)

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9. Σάντερλαντ 7 (4-2)

10. Αλκμάαρ 6 (6-2)

11. Ομόνοια 6 (5-4)

12. Ρεν 6 (4-3)

13. Λιόν 6 (5-6)

14. Ρεάλ Σοσιεδάδ 4 (8-3)

15. Κρίσταλ Πάλας 4 (8-5)

16. Σπάρτα Πράγας 4 (5-3)

17. Λέφσκι Σόφιας 4 (3-3)

18. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 (3-4)

19. Στουρμ Γκρατς 4 (1-3)

20. Ναϊμέγκεν 4 (5-8)

21. Σάλτσμπουργκ 4 (3-6)

22. Άντερλεχτ 3 (4-3)

23. Χοφενχάιμ 3 (5-5)

24. Μίλαν 3 (4-5)

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25. Θέλτα 3 (3-4)

26. ΟΦΗ 3 (3-4)

27. Γιαγκελόνια 3 (4-6)

28. Τορένσε 3 (3-7)

29. Τσέλιε 1 (2-7)

30. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (1-6)

31. Λίλεστρομ 1 (2-9)

32. Λεχ Πόζναν 1 (1-9)

33. Βικτόρια Πλζεν 0 (2-7)

34. Μαρσέιγ 0 (1-6)

35. Σέλτικ 0 (3-9)

36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (2-11)

Η 4η αγωνιστική του Europa League 5/11

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ

Σέλτικ - Mπεσίκτας

Μίλαν - Φερεντσβάρος

Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ

Λέφσκι - Γιαγκελόνια

Λίλεστρομ - Πλζεν

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια

Σοσιεδάδ - Λιόν

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

Σπάρτα - Μπόρνμουθ

Αλκμααρ - Γιουβέντους

Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ

Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν

Θέλτα - Ουνιόν

Χάποελ Μπεερ Σέβα - ΟΦΗ

Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε

Σάντερλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Τορέενσε - Αραράτ