Ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια θα είναι λογικά στους «16».

Ο Ολυμπιακός έμεινε αήττητος στη Γαλλία με το 0-0 κόντρα στη Ρεν και με 10 βαθμούς φιγουράρει στην κορυφή της League Phase του Europa League, έστω και με αγώνα περισσότερο.

Επόμενο παιχνίδι για τους Πειραιώτες εντός έδρας με τη μεγάλη Μίλαν, εκεί που θα επιδιώξουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα για την 8άδα. Αν κρίνουμε, πάντως, από την περσινή βαθμολογία, τότε ο Ολυμπιακός δεδομένα θα είναι στα playoffs! Σε ό,τι αφορά την πρώτη οκτάδα, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στους «16», χρειάζονται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 7 βαθμοί στα επόμενα τέσσερα ματς. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αρκετοί και οι 6 βαθμοί. Και το πρόγραμμα είναι καλό για να επιτευχθεί ο στόχος. Όλα αυτά έχοντας ως μπούσουλα την τελική βαθμολογία στη League Phase της περασμένης σεζόν.

Ο Ολυμπιακός εφόσον τερματίσει στην οκτάδα, θα περάσει στους «16» και θα αποφύγει και δύο παιχνίδια με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθεί κι άλλο. Στη χειρότερη περίπτωση, στόχος θα είναι να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις ομάδες των θέσεων 9-16, ώστε να έχει σχετικά πιο αδύναμο αντίπαλο και τη ρεβάνς στην έδρα του.

Ας δούμε, όμως, τι έγινε πέρσι. Η Μπραν προκρίθηκε ως 24η με 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με 4 αγώνες είναι ήδη στους 10! Με 9 βαθμούς τερμάτισε μία ακόμα ομάδα, η Γιουνγκ Μπόις, αλλά έμεινε 25η, λόγω διαφοράς τερμάτων (-6 στο σύνολο, -2 οι Νορβηγοί). Καμία άλλη ομάδα την περασμένη σεζόν δεν είχε 9 βαθμούς. Με 10 πέρασε 22η η Λουντογκόρετς και 23η η Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι βαθμοί για την 8άδα

Σε ό,τι αφορά την 8άδα, άρα και την πρόκριση στους «16», ο Ολυμπιακός στα επόμενα 4 παιχνίδια, πάντα σε περίπτωση νίκης επί των Τσέχων, θα θέλει σίγουρα 6-8 βαθμούς, στους 12 που θα έχει να διεκδικήσει. Όχι, ακατόρθωτο φυσικά.

Στους 17 βαθμούς κι εντός 8άδας την περασμένη σεζόν ήταν οι Μπέτις (4η), Πόρτο (5η), Μπράγκα (6η), Φράιμπουργκ (7η). Στην 8η θέση, αλλά με 16 βαθμούς ήταν η Ρόμα.

Η Γκενκ είχε 16 βαθμούς, ωστόσο, τερμάτισε 9η στη διαφορά τερμάτων. Μπολόνια, Στουτγκάρδη, Φερεντσβάρος είχαν 15 βαθμούς, η Νότιγχαμ, η Βικτόρια Πλζεν και ο Ερυθρός Αστέρας είχαν 14 βαθμούς και η Θέλτα 13. Αυτές οι ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-16, άρα είχαν τη ρεβάνς στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με 12 ήταν στις θέσεις 17-24 κι έπαιξαν playoffs. Με Θέλτα, ο Δικέφαλος, με τη Βικτόρια Πλζεν το τριφύλλι.

Τα ματς κλειδιά

Οι Πειραιώτες έχουν στην πορεία τις αδύναμες Τσέλιε (Σλοβενία) και Τορεένσε (β' Πορτογαλίας). Θεωρητικά δύο ματς, στα οποία όλοι υπολογίζουν 6 βαθμούς. Η Τσέλιε είναι 5η στη Σλοβενία στην παρούσα φάση, στο -8 από την κορυφή και μεταξύ άλλων ηττήθηκε 3-0 στην έδρα της από την κυπριακή Ομόνοια.

Η πορτογαλική ομάδα είναι στη Β' κατηγορία. Οπότε, ο Ολυμπιακός με νίκη κόντρα στη Σπάρτα, μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε 16 βαθμούς. Εκτός από τους βαθμούς ρόλο πάντα παίζουν και τα γκολ.

Ο Ολυμπιακός έχει επίσης τη Μίλαν εντός, που είναι 5η τώρα στη Serie A, ένας σύλλογος με πολύ βαριά φανέλα, πραγματικό μεγαθήριο στην Ευρώπη. Και υπάρχει και η Χόφενχαϊμ εντός, την οποία νίκησε στην πρεμιέρα ο ΟΦΗ. Η γερμανική ομάδα τώρα είναι 12η στη Bundesliga.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League Phase του περσινού Europa League από την 4η θέση μέχρι και την 26η για να έχετε εικόνα πόσους βαθμούς περίπου χρειάζεται ο Ολυμπιακός.

4. Μπέτις 17

5. Πόρτο 17

6. Μπράγκα 17

7. Φράιμπουργκ 17

8. Ρόμα 16

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9. Γκενκ 16

10. Μπολόνια 15

11. Στουτγκάρδη 15

12. Φερεντσβάρος 15

13. Νότιγχαμ 14

14. Βικτόρια Πλζεν 14

15. Ερυθρός Αστέρας 14

16. Θέλτα 13

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17. ΠΑΟΚ 12

18. Λιλ 12

19. Φενέρ 12

20. Παναθηναϊκός 12

21. Σέλτικ 11

22. Λουντογκόρετς 10

23. Ντινάμο Ζ. 10

24. Μπράν 9

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25. Γιουνγκ Μπόις 9

26. Στουρμ Γκρατς 7

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας 1-0

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν 0-0

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν (Εντός)

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)

