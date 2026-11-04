Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεν που έληξε 0-0.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε καλά στη Γαλλία, είχε τις φάσεις του, αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της Ρεν και να κάνει το 4 στα 4 στη League Phase του Europa League.

Η γαλλική ομάδα με τη σειρά της είχε κι αυτή ορισμένες καλές στιγμές, ωστόσο, ο Ορτέγκα ήταν εξαιρετικός και ειδικά στο 91' έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Ρονζιέ.

Τα highlights του αγώνα που έληξε 0-0