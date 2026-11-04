Ρεν - Ολυμπιακός 0-0: Τα highlights του αγώνα
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Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεν που έληξε 0-0.
Ο Ολυμπιακός στάθηκε καλά στη Γαλλία, είχε τις φάσεις του, αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της Ρεν και να κάνει το 4 στα 4 στη League Phase του Europa League.
Η γαλλική ομάδα με τη σειρά της είχε κι αυτή ορισμένες καλές στιγμές, ωστόσο, ο Ορτέγκα ήταν εξαιρετικός και ειδικά στο 91' έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Ρονζιέ.
Τα highlights του αγώνα που έληξε 0-0
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@Photo credits: eurokinissi
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