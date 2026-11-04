Τα έσοδα του Ολυμπιακού από την UEFA μετά την ισοπαλία με τη Ρεν στη Γαλλία έφτασαν τα 14.310.000 ευρώ.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Ρεν και μπορεί πλέον να μην είναι «απόλυτος» στη League Phase του Εuropa League αλλά συνεχίζει αήττητος.

Φυσικά, πέρα από το βαθμολογικό όφελος οι Ερυθρόλευκοι έχουν και οικονομικό, καθώς τα θετικά αποτελέσματα «μεταφράζονται» σε χρήματα. Σε αυτό το πλαίσιο η ισοπαλία με τους Γάλλους απέφερε επιπλέον 150.000 ευρώ στους Πειραιώτες.

Πριν τη σέντρα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει 14.160.000 ευρώ και πλέον το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 14.310.000 ευρώ.

Τα χρήματα του Europa League