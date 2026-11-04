Ολυμπιακός: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει από την Ευρώπη κι αυτά που διεκδικεί
Ο Ολυμπιακός έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Ρεν και μπορεί πλέον να μην είναι «απόλυτος» στη League Phase του Εuropa League αλλά συνεχίζει αήττητος.
Φυσικά, πέρα από το βαθμολογικό όφελος οι Ερυθρόλευκοι έχουν και οικονομικό, καθώς τα θετικά αποτελέσματα «μεταφράζονται» σε χρήματα. Σε αυτό το πλαίσιο η ισοπαλία με τους Γάλλους απέφερε επιπλέον 150.000 ευρώ στους Πειραιώτες.
Πριν τη σέντρα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει 14.160.000 ευρώ και πλέον το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 14.310.000 ευρώ.
Τα χρήματα του Europa League
- Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)
- Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000
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