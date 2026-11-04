Παίζοντας ώριμα και μαχητικά ο Ολυμπιακός πήρε σχετικά εύκολα εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) από τη Ρεν και έφτασε στους 10 βαθμούς, όντας αήττητος στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Europa League.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σκληρά στην έδρα της ποιοτικής μεσοεπιθετικά Ρεν. Παρά τις στιγμές που είχε για να σκοράρει έμεινε στο 0-0 με την γαλλική ομάδα, που είχε δοκάρι από την πλευρά της. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν το ματς με 59% κατοχή μπάλας και 12 τελικές προσπάθειες έναντι 9 της αντιπάλου του, δείγμα της καλής εμφάνισής του και του πόσο ισορροπημένος ήταν ο αγώνας.



Ρεν – Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες



Η γηπεδούχος Ρεν είχε διάταξη στο 3-5-2. Γκολκίπερ ο Σαμπά, άμυνα με Ρέινολντς, Ρουό, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα και Ναγκιντά. Κέντρο με Σιμάνσκι, Τόμασον και Καμαρά. Μπροστά οι Αλ Ταμάρ και Ντιά. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε περισσότερες από τις αναμενόμενες αλλαγές. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια και άμυνα με Μπρούνο, Κάρμο, Ρέτσο και Σάλιακα. Άξονας με Έσε και Πουέρτα και δεκάρι ο Σα. Άκρα με Μπέιλι και Φορτούνη και φορ ο Γκονζάλες.



Μπήκε πιο καλά στο ματς ο Ολυμπιακός, απειλήθηκε στη συνέχεια

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σε πρώτο χρόνο πιο καλός από τη Ρεν. Στο 2ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του φάση. Μπαλιά ο Φορτούνης και κεφαλιά ο Γκονζάλες έξω. Στο 9’ ο Πουέρτα βγήκε σε καλή θέση και είχε ένα σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα. Στο 12ο λεπτό ο Φορτούνης είχε ένα δυνατό σουτ έξω. Πριν το πρώτο εικοσάλεπτο ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά με σουτ των Μπέιλι και Πουέρτα.

Η Ρεν είχε στη συνέχεια την κεφαλιά του Κρέσγουελ που μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Στο 24ο λεπτό ο Σάλιακας είχε και αυτός ένα σουτ εκτός. Στο 28’ ο Σιμάνσκι είχε ένα καλοχτυπημένο φάουλ που πήγε λίγο άουτ.

Οι Γάλλοι στο 30ό λεπτό είχαν και δοκάρι Ο Αλ Ταμάρι ξέφυγε από τον Σάλιακα και σούταρε με τον Ορτέγκα να αποκρούει τη μπάλα με το ένα χέρι και αυτή μετά να πηγαίνει δοκάρι. Στο 43ο λεπτό ο Μπρούνο έστειλε τη μπάλα άθελά του στα δίχτυα του Ολυμπιακού. «Κρέμασε» τον Ορτέγκα αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό στη φάση υπήρχε οφσάιντ που επιβεβαιώθηκε από τον VAR. Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τις 2 ομάδες στο 0-0.

Φάσεις και στην επανάληψη αλλά όλα στο μηδέν.

Ο Ζέλσον δεν τα κατάφερε, ο Ορτέγκα κράτησε το μηδέν

Στo β΄ ημίχρονο η πρώτη στιγμή μπροστά ήταν της Ρεν. Στο 50’ ο Ορτέγκα απέκρουσε και την προσπάθεια του Ρέινολντς. Στο 64’ ακολούθησε το σουτ του Σα που πέρασε φουλ άουτ. Στο 66’ ο Ζέλσον από θέση βολής είχε κεφαλιά που μπλόκαρε ο Σαμπά έπειτα από πολύ καλή ενέργεια και γύρισμα του Φορτούνη.

Στο 70’ ο Γιάρεμτσουκ είχε κεφαλιά ελάχιστα εκτός. Αυτή τη φορά από τη σέντρα του Έσε. Στο 73’ ο Αλ Ταμάρι πέρασε όλους τους αντιπάλους του αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό και φτάνοντας στο τέλος του αγώνα οι δυο ομάδες έχασαν δυο καλές στιγμές. Ειδικά η Ρεν, με το δυνατό σουτ του Ρονζιέ που απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Ορτέγκα, δυο λεπτά αφού ο γκολκίπερ της γαλλικής ομάδας είχε μπλοκάρει το συρτό σουτ του Ζέλσον.

MVP: Θα βάλουμε τον Ορτέγκα για τις επεμβάσεις του και τον Αλ Ταμάρι για την ποιότητα που ανέδειξε και ας μην σκόραρε.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Φορτούνης ήταν από τους λίγους που προσπάθησαν τόσο στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Τα έδωσε όλα στο κέντρο ο Έσε. Ξεχώρισε και ο Ρέτσος αμυντικά. Θετικό πρόσημο για τη Ρεν από τον Σιμάνσκι.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Γκουστάβο Σα από τη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Πορτογάλος περισσότερο, Όχι ότι άλλοι μεσοεπιθετικοί που ξεκίνησαν όπως πχ ο Μπέιλι πήγαν τόσο καλά αλλά ο Σα δεν είχε την αναλογη εικόνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Εάν είχε μετρήσει η φάση του Μπρούνο θα έμπαινε αυτή. Τώρα δεν υπάρχει κάτι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε τόσο σημαντικά θέματα η διαιτησία. Εάν υπήρχε κάτι ήταν σε ορισμένες φάσεις για φάουλ. Το γκολ της Ρεν ακυρωθηκε και με τη χρήση του VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός το κυνήγησε το ματς στη Ρεν αλλά δεν του βγήκε μεσοεπιθετικά. Αρκέστηκε στο τελικό 0-0.

ΡΕΝ: Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουό, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60’ Ρονζιέ), Τόμασον (81’ Σισέ), Καμαρά, Αλ Ταμάρι (81’ Πλας) και Ντιά (81’ Μαγιεντά).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Μπρούνο (82’ Τικνιζάν), Κάρμο, Ρέτσος, Σάλιακας (46’ λ.τρ. Πέντερσεν), Έσε, Πουέρτα, Σα (79’ Τσικίνιο), Μπέιλι (60’ Ζέλσον), Φορτούνης και Γκονζάλες (60’ Γιάρεμτσουκ).