Χάποελ Μπερ Σεβά: Η αντίπαλος του ΟΦΗ και μία ιστορία στη σκιά του πολέμου

Aπό τότε που ιδρύθηκε, τον πόλεμο του 1948, αλλά και τις συγκρούσεις με το Ιράν, η Χάποελ Μπερ Σεβά και αντίπαλος του ΟΦΗ, θα είναι πάντα συνδεδεμένη με την εκρηκτική κατάσταση της Μέσης Ανατολής.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την Χάποελ Μπερ Σεβά την Πέμπτη (5/11) για το Europa League, μία ομάδα με ποδοσφαιρική παράδοση, η οποία όμως έχει βιώσει επανειλημμένα τις συνέπειες του πολέμου.

Ιδρύθηκε το 1949, μόλις έναν χρόνο μετά τον πόλεμο του 1948 και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, ενώ η πόλη της Μπερ Σεβά, στο νότιο τμήμα της χώρας και στην έρημο Νεγκέβ, είχε βρεθεί στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκείνης της περιόδου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργήθηκε ο σύλλογος, ο οποίος σταδιακά προσπαθούσε να εξελιχθεί και τα κατάφερε με το πέρασμα του χρόνου, καθώς κατέκτησε τίτλους και απέκτησε σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλα αυτά, σε μια χώρα που βίωνε διαδοχικές πολεμικές συγκρούσεις.

Οι συγκρούσεις με τη Γάζα

Η γεωγραφική θέση της Μπερ Σεβά, περίπου 45 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, την έχει φέρει αρκετές φορές αντιμέτωπη με τις συνέπειες των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα το 2008-2009, η πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικών επιθέσεων. Αντίστοιχες καταστάσεις ακολούθησαν το 2012 και το 2014. Αυτό δεν άλλαξε ούτε τα επόμενα χρόνια. Η ένταση εξακολουθούσε να υπάρχει στην περιοχή, με νέες περιόδους κλιμάκωσης και προειδοποιήσεις για επιθέσεις.



Η 7η Οκτωβρίου του 2023

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο πόλεμος που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας αποτέλεσαν ένα ακόμη καθοριστικό σημείο για ολόκληρη τη χώρα.

Η Μπερ Σεβά επηρεάστηκε από το κλίμα ανασφάλειας που δημιουργήθηκε. Οι πολεμικές επιχειρήσεις, οι πυραυλικές απειλές και οι περιορισμοί σε διάφορες δραστηριότητες, διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα.

Ο αθλητισμός γενικότερα και το ποδόσφαιρο πιο ειδικά, δεν έμεινε απέξω. Οι διοργανώσεις χρειάστηκε να προσαρμοστούν, ενώ οι ισραηλινές ομάδες αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Για τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η δυνατότητα να αγωνίζεται κανονικά στην έδρα της δεν ήταν σε καμία περίπτωση δεδομένη.

Το ποδόσφαιρο και ο πόλεμος

Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στη λειτουργία της Χάποελ Μπερ Σεβά, και δεν είναι η μόνη. Η ομάδα έχει αναγκαστεί να προσαρμόσει τα πάντα, ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στη χώρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταφορά των ευρωπαϊκών της αναμετρήσεων εκτός Ισραήλ. Οι μετακινήσεις αυτές ωστόσο, σημαίνουν επιπλέον ταλαιπωρία, διαφορετικές συνθήκες προετοιμασίας και κυρίως, η απουσία της φυσικής έδρας και των οπαδών της σε σημαντικά παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται μάλιστα, πως ο αγώνας με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι και συγκεκριμένα στο «Stadionul Giulesti».