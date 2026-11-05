Ο ΟΦΗ διπλασίασε το προβάδισμα του στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, χάρη σε υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταξιάρχη Φούντα.

Ο ΟΦΗ έκλεισε ιδανικά το πρώτο μέρος του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι και ξεκίνησε ονειρικά το δεύτερο μισό, καθώς διπλασίασε το προβάδισμα του μέσα σε 11 λεπτά.

Στο 56' ο Tαξιάχης Φούντας με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά «τίναξε» τα δίχτυα των πρωταθλητών Ισραήλ και διαμόρφωσε το 2-0.

To γκολ του Ταξιάρχη Φούντα