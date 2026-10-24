Ολυμπιακός: Το 1-0 επί της Σπάρτα λέει όλη την αλήθεια του ματς;

Ο Αλέξης Βιρβίλης επιχειρεί με το blog του στο gazzetta να δώσει και μία άλλη οπτική της νίκης του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας, μέσω των αριθμών.

Η στατιστική ακτινογραφία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Σπάρτα στο Καραϊσκάκη αποτυπώνει την υπεροχή των «ερυθρόλευκων», τις ευκαιρίες που δεν αξιοποίησαν και τα σημεία που καλείται να βελτιώσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Το γκολ του Γκονζάλες ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Ολυμπιακό τη νίκη με 1-0 και να τον οδηγήσει στο εντυπωσιακό 3/3 στη League Phase του Europa League. Το τελικό σκορ, ωστόσο, δεν αποτυπώνει πλήρως όσα συνέβησαν στο Καραϊσκάκη, κάτι το οποίο έχει παρατηρήσει φυσικά και ο Αλγκουαθίλ.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια ομάδα που είχε τον έλεγχο, δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις για να πετύχει περισσότερα γκολ, αλλά παράλληλα έδωσε στον αντίπαλό της τη δυνατότητα να εμφανιστεί σε επικίνδυνες ζώνες, κυρίως στο διάστημα μετά το προβάδισμά της.

Η στατιστική υπηρεσία καταγράφει σαφή υπεροχή των Πειραιωτών στην κατοχή, στις τελικές προσπάθειες, στα κόρνερ και στα αναμενόμενα γκολ. Η εικόνα, λοιπόν, έχει δύο όψεις. Από τη μία, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε ότι μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του και να παράγει επιθετικό παιχνίδι. Από την άλλη, δεν κατάφερε να μετατρέψει την ανωτερότητά του σε ένα πιο άνετο σκορ.

Κυριαρχία στην κατοχή και στις ευκαιρίες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το 60% της κατοχής της μπάλας, αφήνοντας στη Σπάρτα το υπόλοιπο 40%. Η διαφορά δεν περιορίστηκε, όμως, στον χρόνο που είχαν την μπάλα στα πόδια τους οι δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν 23 τελικές προσπάθειες, έναντι 14 των Τσέχων, επιβεβαιώνοντας ότι έφτασαν συχνότερα σε θέση εκτέλεσης.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο βρίσκεται στα αναμενόμενα γκολ (xG). Ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε περίπου 2,16, ενώ η αντίστοιχη επίδοση της Σπάρτα περιορίστηκε στο 0,67. Με άλλα λόγια, η ποιότητα και η ποσότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε περισσότερα από ένα γκολ. Βεβαίως, το xG δεν αποτελεί πρόβλεψη του τελικού σκορ, αλλά αποτυπώνει την πιθανότητα να καταλήξουν γκολ οι τελικές προσπάθειες, με βάση τα χαρακτηριστικά τους.

Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτομέρεια που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Από τις 23 τελικές του Ολυμπιακού, μόλις τρεις κατευθύνθηκαν στην εστία. Έντεκα έφυγαν εκτός στόχου και εννέα σταμάτησαν σε σώματα αμυνόμενων. Η Σπάρτα είχε μία τελική στην εστία, έξι εκτός στόχου και επτά μπλοκαρισμένες. Επομένως, παρά την ξεκάθαρη υπεροχή των Πειραιωτών στις συνολικές προσπάθειες, η ακρίβεια στην τελική εκτέλεση είναι ένας τομέας που χρειάζεται βελτίωση.

Τα 14 κόρνερ και οι χαμένες ευκαιρίες

Η επιθετική πίεση του Ολυμπιακού φαίνεται και από τα 14 κόρνερ που κέρδισε, όταν η Σπάρτα εκτέλεσε μόλις τρία. Οι γηπεδούχοι είχαν επίσης 20 τελικές μέσα από την αντίπαλη περιοχή, έναντι εννέα των φιλοξενούμενων, ενώ οι επαφές τους στο κουτί της Σπάρτα έφτασαν τις 44. Οι Τσέχοι είχαν 19 επαφές στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες δημιούργησαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες, χωρίς να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν όλες. Το γεγονός ότι χρειάστηκαν να στηριχθούν στο γκολ του Γκονζάλες για να εξασφαλίσουν τους τρεις βαθμούς δείχνει πως η επιθετική παραγωγή δεν συνοδεύτηκε από την ανάλογη αποτελεσματικότητα. Με τόσο μεγάλο αριθμό τελικών και κόρνερ, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα μπορούσε να είχε βάλει νωρίτερα τις βάσεις για μια λιγότερο αγχωτική βραδιά.

Σημαντική ήταν και η δραστηριότητα από τα άκρα. Ο Ολυμπιακός επιχείρησε 37 σέντρες, με τις 16 να βρίσκουν συμπαίκτη, ενώ η Σπάρτα περιορίστηκε σε 11, από τις οποίες μόλις δύο ήταν επιτυχημένες. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν, συνεπώς, περισσότερες λύσεις για να μεταφέρουν την μπάλα στην περιοχή και να δημιουργήσουν κινδύνους.

Η κυκλοφορία της μπάλας και η μάχη στις μονομαχίες

Στον τομέα της ανάπτυξης, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε 400 από τις 472 πάσες του, πετυχαίνοντας ακρίβεια 84,7%. Η Σπάρτα είχε 263 επιτυχημένες μεταβιβάσεις σε 326 προσπάθειες, με ποσοστό 80,7%. Η διαφορά συνδέεται με την υπεροχή των γηπεδούχων στην κατοχή και την προσπάθειά τους να κυκλοφορήσουν την μπάλα με μεγαλύτερη υπομονή.

Οι Πειραιώτες δημιούργησαν 19 ευκαιρίες, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη στατιστική καταγραφή, ενώ οι Τσέχοι περιορίστηκαν στις πέντε. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη της επιθετικής δραστηριότητας του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε περισσότερες επιλογές στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη παρουσία κοντά στην αντίπαλη εστία.

Στις αμυντικές ενέργειες, ο Ολυμπιακός κατέγραψε 18 τάκλιν, 17 αναχαιτίσεις, 48 ανακτήσεις μπάλας και 19 απομακρύνσεις. Η Σπάρτα είχε 19 τάκλιν, πέντε αναχαιτίσεις, 47 ανακτήσεις και 29 απομακρύνσεις. Οι περισσότερες απομακρύνσεις των φιλοξενούμενων συνάδουν με την πίεση που δέχθηκαν, καθώς χρειάστηκε επανειλημμένα να απομακρύνουν την μπάλα από επικίνδυνες περιοχές.

Στις μονομαχίες, ο Ολυμπιακός είχε επίσης το πάνω χέρι, κερδίζοντας 63 έναντι 47 της Σπάρτα. Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη στον αέρα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν σε 21 μονομαχίες, έναντι μόλις οκτώ των Τσέχων. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είχαν 13 επιτυχημένες ντρίμπλες, δύο περισσότερες από τον Ολυμπιακό.

Το καμπανάκι μετά το 1-0

Η στατιστική εικόνα δεν είναι, πάντως, αποκλειστικά θετική για τον Ολυμπιακό. Οι 19 επαφές της Σπάρτα στην περιοχή του δείχνουν ότι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτάσουν σε επικίνδυνες ζώνες, ιδιαίτερα μετά το γκολ του Γκονζάλες, όταν ανέβασαν την απόδοσή τους και αναζήτησαν την ισοφάριση. Παράλληλα, οι Τσέχοι κέρδισαν 13 φάουλ και δέχθηκαν τέσσερις κίτρινες κάρτες, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν επτά φάουλ και δύο κίτρινες. Οι αποκρούσεις των τερματοφυλάκων ήταν δύο για τη Σπάρτα και μία για τον Ολυμπιακό.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δικαιούταν να πάρει τη νίκη και, με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε, θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ. Το 3/3 στη League Phase αποτελεί τεράστιο κέρδος, αλλά η ομάδα του Αλγκουαθίλ έχει δύο σαφή σημεία προς βελτίωση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια και καλύτερη διαχείριση των διαστημάτων στα οποία ο αντίπαλος ανεβάζει την πίεσή του. Στην Ευρώπη, η υπεροχή είναι σημαντική, όπως και η ικανότητα να τη μετατρέπεις σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα είναι εξίσου καθοριστική.