Κόντης: «Συγχαρητήρια στον Λίλο, είμαστε εδώ να δίνουμε ευκαιρίες σε παιδιά όπως ο Σιτμαλίδης»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ ήταν μαχητικός στο μεγάλο ματς με τη Λεβερκούζεν, όμως υποτάχτηκε στην ανωτερότητα των Γερμανών. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι εξήρε την επίδοση του Κλίντμαν Λίλο, αναφέρθηκε στην παρθενική ευρωπαϊκή εμφάνιση του 18χρονου Θανάση Σιτμαλίδη, ενώ εξέφρασε για ακόμα μια φορά την πίστη του για την πρόκριση των Κυπελλούχων Ελλάδας στα νοκ άουτ του Europa League.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

Για το ματς και την προσπάθεια του κόσμου: «Δεν μπορώ να πω δεν προσπαθήσαμε. Κάναμε αξιοπρεπάστη εμφάνιση κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Κάποια στιγμή πιστέψαμε παραπάνω και ανοιχτήκαμε παραπάνω. Σε κάποιες στιγμές μπορούσαμε να φτάσουμε πιο κοντά στο γκολ. Η Λεβερκούζεν δίκαια κέρδισε το παιχνίδι, ήταν ανώτερη ομάδα».

Για την αποθέωση του κόσμου: «Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ξέρει την προσπάθεια των παικτών. Έχουν φτάσει με πολλή δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Στέκεται αρκετά καλά απέναντι σε τοσο μεγάλες ομάδες. Το να φέρουν τους παίκτες κοντά τους ήταν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα».

Για τον Σιτμαλίδη: «Χαίρομαι πάρα πολύ. Έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, έβγαλε ενέργεια. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στους νέους παίκτες όπου μπορούν».

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

«Η εικόνα μας ήταν καλή, σίγουρα καμία ομάδα δεν χαίρεται όταν χάνει. Κρατάμε ότι δεχθήκαμε μόνο δύο γκολ και θέλω να πω προσωπικά συγχαρητήρια στον Λίλο γιατί μετά από καιρό έπαιξε σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και ήταν πολύ καλός.

Είναι πολύ σημαντική η διαφορά τερμάτων σε αυτήν την διοργάνωση, είχαμε καλές στιγμές που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δεν ήμασταν παθητικοί για 90 λεπτά, η Λεβερκούζεν μπορούσε να κρατήσει πιο εύκολα την μπάλα. Εκεί που ξεθαρρέψαμε λίγο, χάσαμε την συγκέντρωση μας και είμαστε χαρούμενοι που ήμασταν ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα».

Για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ δεν φοβήθηκε τη Λεβερκούζεν: «Το συζητούσα με τους παίκτες μου, πόσο απλά κρατούσαν την μπάλα, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Θέλω λίγο παραπάνω θάρρος, κουράγιο στο να κάνουμε και εμείς αυτό που μπορούν να το κάνουν όλες οι ομάδες του κόσμου.

Κάναμε πράγματα που συνηθίζουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητες μας, να έχουμε παραπάνω θάρρος και στο τέλος της ημέρας ένα παιχνίδι είναι και όταν ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός τότε το αποτέλεσμα φανερώνει την ανωτερότητα του».

Για την εικόνα του ΟΦΗ: «Αυτό που πρέπει να δίνουμε είναι η εικόνα και η γεύση που αφήνουμε στον κόσμο μας, στους εαυτούς μας, σε αυτό που πρεσβεύουμε σαν ομάδα και θα πρέπει από την επόμενη αγωνιστική να προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς.

Έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια που μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Το πιστεύω ακόμα, πιστεύω στα παιδιά όμως θα πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα το σημερινό ματς, να πάμε στον ΠΑΟΚ, να αλλάξουμε το τσιπάκι και να μπούμε στο πρωτάθλημα έτσι δυνατά γιατί έχουμε μείνει πίσω εκεί».

Για τον αγώνα με τον ερχόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ αποτελεί από μόνος του ένα κίνητρο, στο να είσαι ανταγωνιστικός. Δυστυχώς μετά από ένα βραδινό παιχνίδι στην Ρεν και μετά πας να παίξεις ντάλα ήλιο, σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, με μια ομάδα που δεν είναι του επιπέδου του ΠΑΟΚ και δεν μπορείς να αλλάξεις το τσιπάκι, το καταλαβαίνω, το έχω νιώσει και εγώ ως παίκτης. Για αυτό ξυπνήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο . Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Θάνου Σιτμαλίδη: «Χαίρομαι πολύ για τον Σιμταλίδη, είναι ένα παιδί της Ακαδημίας που μπήκε μέσα και έδωσε ενέργεια. Για εμάς είναι μεγάλη χαρά ώστε αυτά τα παιδιά να παίρνουν τέτοιες εμπειρίες και εμείς είμαστε εδώ για να τους δίνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Εύχομαι στο μέλλον να βρεθούν και άλλα παιδιά από τις ακαδημίες που θα πάρουν τέτοιες ευκαιρίες και θα είναι ανταγωνιστικοί».