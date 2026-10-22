Η ανώτερη Μπάγερ Λεβερκούζεν χρειάστηκε ένα... ξέσπασμα λίγων λεπτών, όπου πέτυχε δύο γκολ με τον Χόφμαν, για να φύγει με τη νίκη από το Παγκρήτιο στο 2-0 επί του ΟΦΗ που είχε τις στιγμές του αλλά ως εκεί. Κορυφαίος των Κρητικών ο Λίλο με πολλές μεγάλες επεμβάσεις.

Ο ΟΦΗ το «πάλεψε» κόντρα στη σαφώς ανώτερη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο Ηράκλειο, όμως δυο γκολ του Χόφμαν μέσα σε διάστημα τριών λεπτών έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ των Γερμανών (0-2). Οι Ασπιρίνες έκαναν το 3Χ3 στη League Phase του Europa League, ενώ άφησαν τους Κυπελλούχους Ελλάδας στους 3 βαθμούς

Ο Λίλο στο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο έκανε 12 επεμβάσεις, όμως δεν ήταν αρκετό ώστε να πάρουν αποτέλεσμα οι Κρητικοί. Δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο από 15.820 Ομιλίτες, οι οποίοι τραγουδούσαν μέχρι το φινάλε.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, έχοντας μπροστά του, στην τριάδα των στόπερ, τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς. Ντίκμαν και Αθανασίου κάλυψαν τα άκρα της άμυνας, ενώ ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη αποτέλεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Την επιθετική τριάδα συμπλήρωσαν οι Αϊτόρ, Κόντρο και Νους.

Ο Κάρλες Μαρτίνεθ παρέταξε τη φιλοξενούμενη Λεβερκούζεν σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Μπλάσβιχ βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Βάθκεθ, Κουάνσα, Μπαντέ και Μεντίνα μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Γκαρθία και Φερνάντες αποτέλεσαν το δίδυμο στα χαφ, ενώ οι Χόφμαν, Τίλμαν και Μορέιρα σχημάτισαν την τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Σικ.

Ο Νους έχασε την ευκαιρία, ο Λίλο κράτησε όσο μπορούσε και ο Χόφμαν «χτύπησε» δις

Ο ΟΦΗ ήταν η ομάδα που απείλησε πρώτη, έχοντας μάλιστα μια καλή ευκαιρία να προηγηθεί. Στο 11ο λεπτό, ο Νους βρέθηκε σε κατάσταση ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλό του, έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε σε κόρνερ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου για τους Κυπελλούχους ήταν ο Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος, στο πρώτο του ημίχρονο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις. Η πρώτη ήρθε στο 19ο λεπτό, σε δυνατό σουτ του Χόφμαν έξω από την περιοχή. Στο 23', ο Τίλμαν αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στο 27' ο αμαρκάριστος Μορέιρα επιχείρησε σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, με την μπάλα να σταματά στα σώματα των αμυντικών.

Στο 28', ο Μπουχαλάκης έβγαλε υπέροχη μπαλιά στον Αθανασίου, ο οποίος έστρωσε την μπάλα στον Αϊτόρ, αλλά εκείνος σούταρε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, οι Γερμανοί έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία. Ο Χόφμαν βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε, όμως ο Λίλο απέκρουσε. Στη συνέχεια, ο Κρίζμανιτς απομάκρυνε τη δεύτερη προσπάθεια του Σικ, ενώ στο 30' ο νεαρός τερματοφύλακας είχε απάντηση και στο σουτ του Φερνάντες.

Στο 33', ο Σικ έκανε μια υπέροχη ντρίμπλα, αλλά ο Κωστούλας έκοψε το σουτ του με εξαιρετικό τάκλιν. Στη συνέχεια, ο Τίλμαν ευνοήθηκε από τις κόντρες και βρέθηκε απέναντι από τον Λίλο, ο οποίος, όμως, απέκρουσε ξανά!

Τελικά, οι Ασπιρίνες κατάφεραν να προηγηθούν στο 35ο λεπτό. Ο Μορέιρα επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Χόφμαν πλάσαρε από κοντά, κάνοντας το 0-1.

Η Λεβερκούζεν διπλασίασε το προβάδισμά της μέσα σε διάστημα τριών λεπτών. Στο 38', ο Χόφμαν έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 και πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Μαχητικός ΟΦΗ, συνέχισε το... ρεσιτάλ ο Λίλο

O Λίλο συνέχισε τις σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο μέρος. Στο 50' ο Χόφμαν «άδειασε» τον Ντίκμαν, απέφυγε τον Κωστούλα, πλάσαρε κι ο Αλβανός τερματοφύλακας του στέρησε το χατ τρικ.

Στο 54' ο Κωστούλας απείλησε με διαγώνιο σουτ αλλά ο Μπλάσβιχ τον νίκησε και στο 55' ο Λίλο έκανε ακόμα μια απόκρουση, αυτή τη φορά σε σουτ του Αλεΐς Γκαρθία.

Στο 64' οι κόντρες δεν ευνόησαν τον Φούντα, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, τρία λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς αντί του Κόντρο, με τον Κόντη να επιλέγει να αγωνιστεί με τον Νους ως «ψευτο-9αρι».

Στο 66' ο Πούγγουρας έβαλε το μπλοκ σε σουτ του Τέλα και στη συνέχεια ο Γκαρθία αστόχησε με συρτό σουτ εκτός περιοχής. Στο 71' ο Βάθκεθ πλάσαρε με το αριστερό και ο Λίλο μπλόκαρε

Μέχρι το φινάλε ο Λίλο έκανε ακόμα δυο επεμβάσει στα σουτ των Τέλα (84') και Γκουτιέρες(89'), με το 0-2 να μένει μέχρι τέλους.

MVP: O Xόφμαν ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Λεβερκούζεν και τα γκολ του έκριναν το ματς.

Στο ύψος του: Στο πρώτο του παιχνίδι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Λίλο είχε παρά πολύ δουλειά και κράτησε το σκορ σε χαμηλό επίπεδο με τις επεμβάσεις του.

Αδύναμος κρίκος: Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον Κόντρο σε αυτό το ματς και ο Κόντης τον απέσυρε, βάζοντας ψευτο-9αρι τον Νους.

Στραγάλι: Χωρίς ιδαίτερα λάθη η διαιτησία του Ολεκσί Ντερεβίνσκι, ο οποίος όμως δεν κλήθηκε να πάρει απόφαση σε κάποια δύσκολη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Η διαφορά επιπέδου ήταν δεδομένη. Ο ΟΦΗ υποδέχτηκε μια ομάδα που έχει ρόστερ και δυναμική για Champions League. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν οι Κρητικοί. Κέρδος της βραδιάς ο Κλίντμαν Λίλο.