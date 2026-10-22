Ο Κλίντμαν Λίλο αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον αγώνα του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζε και εντυπωσίασε, κάνοντας 12 επεμβάσεις.

Ξεχωριστή βραδιά για τον Κλίντμαν Λίλο. Ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον μεγάλο αγώνα του ΟΦΗ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο, λόγω του τραυματισμού του Νίκου Χριστογεώργου, και μπορεί η ομάδα του να μην κατάφερε να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος, όμως εκείνος είναι το πρόσωπο του αγώνα για τους Κυπελλούχους και δικαίως.

Ο 23χρονος πορτιέρο συνέβαλε καθοριστικά στο να μη... ξεφύγει το σκορ, κόντρα σε μια ομάδα με ρόστερ και βεληνεκές Champions League, καθώς τελείωσε το ματς με 12 επεμβάσεις!

Εξ αυτών ο νεαρός κίπερ έκανε 9 αποκρούσεις σε τελικές μέσα από το «κουτί» κι ακόμα 3 σε σουτ εκτός περιοχής. Με βάση τα στατιστικά της πλατφόρμας Sofascore οι τελικές είχαν συνολική «αξία» 1.17 xG.

Αναμβισβήτα το πρώτο δείγμα του Λίλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα με ομάδα τέτοιου επιπέδου ήταν παραπάνω από θετικό και απέδειξε πως είναι έτοιμος να πάρει τις ευκαιρίες που θα του δοθούν.

Όπως και να έχει είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ΟΦΗ πως διαθέτει δύο ικανούς τερματοφύλακες και μάλιστα σε ηλικία με σημαντική προοπτική, καθως θυμίζουμε πως ο Χριστογεώργος είναι στα 26 του.