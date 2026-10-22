Λίλο: «Χάσαμε αλλά παλέψαμε, η συνέχεια θα είναι καλύτερη»

Οι δηλώσεις του Κλίντμαν Λίλο στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ το «πάλεψε» κόντρα στην αδιαμφισβήτητα ανώτερη Λεβερκούζεν, όμως ηττήθηκε στο Πακγρήτιο Στάδιο με 2-0. Κορυφαίος για τους Κυπελλούχους ήταν ο Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο τελείωσε το ματς με 12 επεμβάσεις.

O Aλβανός τερματοφύλακας μίλησε στη Magenta TV μετά το ματς και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον των Κρητικών.

Οι δηλώσεις του Κλίντμαν Λίλο

«Ηταν ένα όμορφο παιχνίδι, μεγάλη ομάδα η Λεβερκούζεν. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και προσπαθήσαμε. Δυστυχώς χάσαμε, αλλά παλέψαμε. Κρατάμε το πάθος που είχαμε και πολλές φορές κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί.

Η συνέχεια θα είναι καλύτερη, είμαι αισιόδοξος. Οι ακαδημίες του ΟΦΗ μεγαλώνουν και όλοι μπορούν να πάρουν τις ευκαιρίες τους, όπως ο Σιτμαλίδη».