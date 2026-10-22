Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του ΟΦΗ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Κρήτη με 2-0.

Ο ΟΦΗ τα «πάλεψε» όσο περισσότερο μπορούσε κόντρα στην ισχυρή Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως ηττήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0. Διακρίθηκε στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ο Κλίντμαν Λίλο με 12 επεμβάσεις.

Πρωταγωνιστής για τις Ασπιρίνες ήταν ο Χόφμαν, ο οποίος πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του. Στο 35' ο Μορέιρα επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Γερμανός μεσοεπιθετικός πλάσαρε από κοντά, κάνοντας το 0-1.

Η Λεβερκούζεν διπλασίασε το προβάδισμά της μέσα σε διάστημα τριών λεπτών. Στο 38', ο Χόφμαν έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους, χάρη στις πολλές αποκρούσεις του Αλβανού τερματοφύλακα.

Τα highlights του ΟΦΗ - Λεβερκούζεν