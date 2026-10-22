Ο Βάσκος προπονητής δείχνει όποτε του δίνεται η ευκαιρία ότι έχει αυτό ακριβώς το mentality που χρειάζεται για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ένα συγκεκριμένο background και προπονητικό παρελθόν αλλά είναι σαφές ότι έχει καταλάβει από την πρώτη σχεδόν ημέρα σε τι σύλλογο βρίσκεται. Ερχόμενος στον Ολυμπιακό ο Βάσκος τεχνικός ήταν πιο αποφασισμένος από ποτέ στο να πετύχει. Το ξεκίνημά του με την εντός έδρας ήττα με τον ΟΦΗ ήταν ξεκάθαρα σκληρό για έναν προπονητή που έξω από τη χώρα του έχει βρεθεί μόνο στη Σαουδική Αραβία και όχι για μεγάλο διάστημα.

Οι Βάσκοι προπονητές γενικότερα δεν είναι τόσο εύκολοι στο να αφήνουν τα πάτρια εδάφη. Και όταν το πράττουν τότε σημαίνει ότι έχουν συγκεκριμένα πράγματα κατά νου. Ο Αλγκουαθίλ είναι λοιπόν ένας προπονητής που θέλει πολύ να πετύχει σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός διότι εκτός των άλλων εν πρώτοις θα είναι κάτι θετικότατο και για τον ίδιο και το βιογραφικό του.

Και από την άλλη ο ίδιος έχει βάλει ως στόχο στο κλείσιμο της σεζόν ο κόσμος και άπαντες σε σχέση με τον σύλλογο να είναι περήφανοι για τα όσα θα έχει πετύχει. Για τα όσα έχει καταφέρει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι απαντήσεις που δείχνουν τον σωστό προσανατολισμό του προπονητή - μαχητή

Ο Ιμανόλ όσες φορές και εάν ρωτήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης Τύπου ήταν σταθερός στις απαντήσεις του. Ο στόχος σε ένα club όπως ο Ολυμπιακός είναι πάντα η νίκη όπου και να αγωνίζεται. Με όποιον αντίπαλο και σε όποια διοργάνωση.

Η δε απάντησή του με αφορμή το 5 στα 5 είναι χαρακτηριστική. Ναι σίγουρα ήταν και είναι κάτι θετικό (και ενώ μέσα στις νίκες αυτές ήταν και η επικράτηση με Παναθηναϊκό και το διπλό με Μαρσέιγ) αλλά δεν του αρκεί. Θέλει το 6 στα 6 αλλά και να συνεχίσει διότι αυτή είναι η λογική μίας μεγάλης ομάδας. Μίας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός.

Για το σερί των 5 νικών ήταν κατηγορηματικός με την δήλωση ότι «δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Δεν θα πρέπει να είμαστε ευχαρστιημένοπι με τις πέντε νίκες: θέλουμε την έκτη και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες: δεν μένουν στο παρελθόν και συνεχίζουν να δουλεύουν για το μέλλον».

Η απάντηση που ήρθε μετά από ερώτηση από τη Σπάρτα και το ranking της Τσεχίας και εάν το έχει στο μυαλό του ήταν επίσης χαρακτηριστική: «Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να νικήσουμε στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σίγουρα από την ημέρα που ανέλαβα τον Ολυμπιακό είναι ότι υποχρέωσή μας είναι να νικάμε ανεξαρτήτου διοργάνωσης και αυτό σκέφτομαι πάντα».

Ο Ιμανόλ άλλωστε, όπως είχατε διαβάσει στο αφιέρωμα του Gazzetta, έχοντας χάσει στα 14 του χρόνια τη μητέρα του από καρκίνο έμαθε από μικρός να είναι μαχητής. Τότε από μέρα σε μέρα περίμεναν άπαντες τα δυσάρεστα με τον ίδιο να μην ξέρει πότε θα είναι η τελευταία επίσκεψη. Χωρίς να το ξέρει, η μητέρα του, τού είπε την εξής φράση: «Μην σταματήσεις να παλεύεις και μην σταματήσεις να χαμογελάς». Το «μην σταματήσεις να παλεύεις» εξελίχθηκε μία φράση - στάση ζωής για εκείνον.

Όλα αυτά βέβαια είναι ανεξάρτητα με τη δυσκολία αυτού του νέου αγωνιστικού εγχειρήματος. Η Σπάρτα Πράγας μπορεί να μην είναι Μαρσέιγ αλλά θέλει σίγουρα μεγάλη προσοχή, προσπάθεια αλλά και αγωνιστική ουσία και αποτελεσματικότητα.