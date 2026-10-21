Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 19:45).

Με προπόνηση που έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο Ηράκλειο. Μετά το τέλος του προγράμματος ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στη διάθεση του.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, λόγω των οποίων έγινε αλλαγή στην ανάπαυλα του αγώνα με τη Ρεν και δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Καλαμάτα, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς για δεύτερη διαδοχική μέρα και συνεπώς είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Από την άλλη, όπως ήταν αναμενόμενο, εκτός αποστολής είναι ο άτυχος Νίκος Χριστογεώργος, η κατάσταση του οποίου επανεκτιμάται καθημερινά και συνεπώς ο Κλίντμαν Λίλο είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Στην προπόνηση μπήκε ο Χρίστος Σιέλης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στον τετρακέφαλο. Ο διεθνής Κύπριος στόπερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, όμως θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Τέλος, το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Άαρον Ισέκα, ο οποίος παραμένει εκτός με πρόβλημα στον τετρακέφαλο, ενώ θυμίζουμε πως στην ευρωπαϊκή λίστα δεν συμπερλιμβάνεται ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τη δήλωση της.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.