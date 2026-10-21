Κόντης: «Σεβόμαστε έναν μεγάλο αντίπαλο αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε τη Λεβερκούζεν»

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες μετά τη διακοπή, κόντρα σε ΑΕΚ, Ρεν και Καλαμάτα, καθώς έχει μπροστά του μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα φιλοξενήσει την Πέμπτη (22/10) τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Παραμονή του σπουδαίου ματς ο προπονητής του Ομίλου μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν πρέπει να φοβηθεί τους Γερμανούς, ενώ αναφέρθηκε στο κομβικό κομμάτι της συγκέντρωσης.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για το τι πρέπει να κάνει ο ΟΦΗ κόντρα στη Λεβερκούζεν: «Πρέπει να προσέξουμε το σκληρό παιχνίδι γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι παίζουμε με μια μεγάλη ομάδα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε στο ανασταλτικό κομμάτι και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θα κάνουμε ώστε να πετύχουμε κάποιο γκολ και να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός πως ο ΟΦΗ παίζει για δεύτερη φορά με γερμανική ομάδα, μετά το ματς με τη Χόφενχαϊμ: «Άλλη μια γερμανική ομάδα με ένα παρόμοιο τρόπο παιχνιδιού, όπως με την Χόφενχαϊμ, σε κάποια σημεία του αγώνα ειδικά man to man, όταν εμείς αναπτυσσόμαστε. Θα είναι ένα παιχνίδι με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη Χόφενχαϊμ.

Για εμάς τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που μας δείχνουν εμπειρίες, και στο τελευταίο ήμασταν ανταγωνιστικοί και λίγο η συγκέντρωση μας στέρησε βαθμό ή βαθμούς άρα εμεις έχουμε πει πως δεν είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε. Σεβόμαστε έναν μεγάλο αντίπαλο αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι για να πάρουμε κάτι θετικό αύριο».

Για το αν οι τελευταίες ήττες μπορούν να αποδειχθούν μάθημα για τον ΟΦΗ: «Σε κάθε παιχνίδι που δεν κερδίζεις, έχεις κάνει κάποια λάθη άρα αυτά χρησιμεύουν για να πάρεις μαθήματα, για το τι έφταιξε, τι πρέπει να διορθώσεις και πως μπορείς να γίνεις καλύτερος. Προφανώς η αμυντική προσήλωση, για μένα, είναι σημαντικό σημείο όταν θες να διεκδικείς και όταν δεν κρατάς το μηδέν, είναι δύσκολο να πάρεις βαθμούς. Και τα τρία προηγούμενα παιχνίδια πρέπει να τα αφήσουμε πίσω, να παραδειγματιστούμε, να γίνουμε πιο σοφοί και να πάρουμε παραδείγματα από αυτά ώστε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο, κάτι ουσιαστικό και να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς σε αυτά που έρχονται μπροστά μας».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει διάταξη ή τακτική: «Αν είναι να αλλάζουμε συστήματα επειδή δεν έχουμε αποτελέσματα, αυτό δεν συνιστάται σε μια προπονητική ιδέα που έχει να καθοδηγήσει μια ομάδα. Για μένα δεν έχει να κάνει με το σύστημα ή με τους παίκτες αλλά με τη συγκέντρωση.

Τα γκολ που έχουμε δεχθεί είναι από δικά μας λάθη, είναι κάτι που θα το διορθώσουμε, είναι κάτι που στο μέλλον θα μας κάνει καλύτερους. Γνωρίζουμε ότι η ισορροπία είναι πιο σημαντικό. Ξέρουμε πως να αμυνόμαστε καλά και πως θα επιτεθούμε με σωστό τρόπο. Πάντα ένα σύστημα πρέπει να το βελτιώνεις.

Στο πρώτο ματς κόντρα στην ΑΕΚ δεχθήκαμε γκολ από στατικές φάσεις, στο δεύτερο στο open play από μια πολύ καλή ομάδα λόγω συγκέντρωσης και στο τρίτο δεχτήκαμε τέσσερα γκολ λόγω κακής εκτίμησης και συγκέντρωσης, όχι όμως λόγω συστήματος».

Για το αν θα προσασμοστεί στον αντίπαλο και το μήνυμα του στον κόσμο: «Σίγουρα, όπως λέω πάντα, ο τρόπος είναι ίδιος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και να επιτεθούμε όπως κάνουμε το τελευταίο διάστημα απέναντι σε μια ομάδα που της αρέσει να κρατάει την μπάλα, να δημιουργεί προϋποθέσεις και σε αργό και σε γρήγορο τέμπο. Έχει πολύ ποιότητα μπροστά, με παίκτες έμπειρους, ποιοτικούς και γρήγορους στα πλάγια. Είναι μια ομάδα που το 4-2-3-1 το παίζει με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί ισορροπία στην άμυνα αλλα αφήνοντας κενά επειδή της αρέσει να πιέζει ψηλά.

Θέλουμε ένα γεμάτο γήπεδο, ο κόσμος είναι πάντα η φωνή της ομάδας, αυτός θα δώσει ένταση και που σε δύσκολες στιγμές θα σε στηρίξει. Θέλουμε δίπλα μας την φωνή του κόσμου. Και εμίς προσπαθούμε να τους κάνουμε περήφανους, να δημιουργήσουμε μια ωραία ευρωπαϊκή βραδιά και στο τέλος αν είμαστε όπως πρέπει να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για την εκτίμηση του για το στόχο του OΦΗ στη League Phase του Europa League: «Δεν αλλάζω τίποτα από όσα είπα πριν, εφόσον είμαστε εδώ πρέπει να διεκδικούμε πράγματα. Πέρα από τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ, ήμασταν ανταγωνιστικοί σε μια καταπληκτική έδρα και ήμασταν πολύ κοντά στο να κερδίσουμε ή να πάρουμε έναν βαθμό κόντρα στη Ρεν αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Η ομάδα δείχνει πως μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι βραδιές που αποκτάμε εμπειρία και η ομάδα εξελίσσεται. Εγώ θα συνεχίσω να λέω πως θα διεκδικήσουμε αυτούς τους 6-7 βαθμούς για να προκριθούμε στην επόμενη φάση».

Για το αν υπάρχει η πολυτέλεια να μην «κυκλώνεις» δύσκολες αναμετρήσεις όπως η Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα: «Το ότι εμείς ως ομάδα σε αυτές τις δύο αγωνιστικές έχουμε αυτήν την εικόνα, μια νίκη, μια ήττα στο 90 και κάτι στη Ρεν δείχνει πως και ένα παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν θα πρέπει να το διεκδικήσουμε. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε πρέπει να διεκδικούμε τέτοια παιχνίδια και να μην τα φοβόμαστε. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, μια ήττα δεν θα αλλάξει κάτι όμως ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι κάτρι πολύ σημαντικό για το σύλλογο.

Δεν χρειάζεται να πω κάτι στα παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ξέρω ότι είναι διαφορετικό να παίζεις με τη Λεβερκούζεν και να παίζεις με την Καλαμάτα. Εμείς πρέπει να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο, θα είναι ένα παιχνίδι που θα βάλουμε δυσκολίες στην Μπάγερ και αν είναι καλύτερη, θα μας κερδίσει στο γήπεδο».

Για το τι άλλαξε στην ομάδα μετά τη διακοπή: «Δεν δουλεύεται η συγκέντρωση, το λες, το αναφέρεις και πρέπει να καταλάβει ο παίκτης. Δεν δουλεύεται αυτός ο παράγοντας με ασκήσεις. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό χρειάζεται σε αυτό το επίπεδ. Ένα λάθος στοιχίζει, οι αντίπαλοι μπορούν να μετατρέψουν σε γκολ και όπως είπε ο Αχιλλέας θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 95 λεπτά.

Δεν έχει αλλάξει κάτι μετά την διακοπή, είχαμε ένα πολύ καλό σερί αποτελεσμάτων, ένα σερί που δεν δεχόμαστε και γκολ, όσον αφορά την αμυντική λειτουργία, δεν μπορείς να κάνεις πολλές αλλαγές στην άμυνα γιατί αυτό δημιουργεί μια έλλειψη χημείας που την έχουμε χάσει λόγω των προβλημάτων. Νομίζω θα επανέλθει αυτό. Είμαι χαρούμενος με όλους τους παίκτες μου απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% σε κάθε παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν τα αποτελέσματα που θα μας δώσουν την αυτοπεποίθηση που είχαμε και πριν για να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίπαλο».

Για την πίεση που υπάρχει σε μεγάλα ματς όπως κόντρα στη Λεβερκούζεν: «Όσο πιο πολύ μιλάς και καθοδηγείς ένα παιχνίδι, τόσο περισσότερο συγκεντρωμένος. Όταν δεν μιλάς, συμβαίνει το αντίθετο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν έχουμε να χάσουμε, άρα για ποιον λόγο πρέπει να έχουμε πίεση; Πρέπει να παίξουμε ένα ματς με μια μεγάλη ομάδα, να ευχαριστηθούμε την βραδιά, να την αγκαλιάσουμε και ότι βγει».

Για το κατά πόσο τον ενοχλεί ο ΟΦΗ να δέχεται γκολ σε λίγες φάσεις: «Προφανώς. Μπορεί να μην επιτρέπουμε ένα παιχνίδι που νιώθεις ασφαλής και χάνουμε την συγκέντρωση μας σε μια χαζή φάση. Δυστυχώς για τους αμυντικούς, μπορεί να κάνουν το τέλειο παιχνίδι και να στοιχίσει μια κακή εκτίμηση ενός δευτερολέπτου, ενώ οι επιθετικοί χάνουν χιλιάδες ευκαιρίες, οι χαφ χάνουν μπάλες, οι μπακ κάνουν κακές σέντρες, οι εξτρέμ κάνουν ντρίμπλες και χάνουν μπάλες. Όλοι βλέπουμε τον τερματοφύλακα ή τον αμυντικό για αυτόν τον λόγο πρέπει να πληρώνονται καλύτερα οι αμυντικοί.

Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παίζουμε για το 1 δευτερόλεπτο που θα πρέπει να πάρουμε μια καλή απόφαση. Θεωρώ πως θα το βελτιώσουμε και αυτό, θα είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι, πιο δυνατοί πνευματικά ώστε να δώσουμε λιγότερες ευκαιρίες στον αντίπαλο για να πετύχει γκολ».