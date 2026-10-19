Ολυμπιακός: Η πρώτη «ανάγνωση» της Σπάρτα Πράγας, τα ατού και οι αδυναμίες των Τσέχων

Τι δείχνει έως τώρα η Σπάρτα σε πρωτάθλημα Τσεχίας και Europa League και τι περιμένουν στον Ολυμπιακό από την ομάδα της Πράγας το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00) στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (22/10, 22:00) τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη γνωρίζοντας ότι έχει απέναντί του μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, η οποία επιδιώκει να παίξει με ένταση, να πιέσει ψηλά και να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Το σύνολο του Μπράιαν Πρίσκε δεν αρέσκεται στην παθητική αναμονή, αλλά θέλει να έχει πρωτοβουλία, να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και να μετατρέπει τις ανακτήσεις της μπάλας σε γρήγορες επιθέσεις.

Η πρώτη στατιστική εικόνα από τις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της είναι ενδεικτική: Πέντε γκολ ενεργητικό, ένα παθητικό, κατοχή μπάλας 57% και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις που αγγίζει το 89%. Στο πρωτάθλημα Τσεχίας, ωστόσο, η συνολική πορεία της είναι λιγότερο σταθερή, καθώς μετά από 11 αγωνιστικές μετρά έξι νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, με 20 γκολ υπέρ και 12 κατά. Πρόκειται, επομένως, για μια ομάδα με επιθετικές δυνατότητες, αλλά και με αδυναμίες που ο Ολυμπιακός μπορεί να αξιοποιήσει, εφόσον διαβάσει σωστά το παιχνίδι της.

Δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με διαφορετικά συμπεράσματα

Η Σπάρτα ξεκίνησε τη League Phase με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας 4-1 εκτός έδρας της Αραράτ στην Αρμενία, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι της έμεινε στο 1-1 με τη Λίλεστρομ, δεχόμενη την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις αποτυπώνει και ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Πρίσκε. Η ομάδα του μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη ότι θα τις μετατρέπει σε νίκες.

Στο παιχνίδι με την Αραράτ, η τσεχική ομάδα είχε 59% κατοχή, 23 τελικές προσπάθειες, οκτώ σουτ στον στόχο και 13 κόρνερ. Οι αριθμοί δείχνουν μια ομάδα που δεν περιορίστηκε στην κυκλοφορία, αλλά προσπάθησε να μεταφέρει διαρκώς την πίεση προς την αντίπαλη περιοχή. Βέβαια, άλλο Αραράτ και άλλο Ολυμπιακός. Οφείλουμε όμως να καταγράψουμε τα νούμερα των Τσέχων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι σκόραρε με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα με τον Τόμπιας Γκούνταλ, τον Τζον Μερκάδο και τον Πάτρικ Βίντρα, ενώ ο Γκούνταλ βρήκε δίχτυα δύο φορές. Η απειλή, συνεπώς, δεν προέρχεται αποκλειστικά από έναν κεντρικό επιθετικό.

Απέναντι στη Λίλεστρομ, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η Σπάρτα είχε 53% κατοχή, 15 τελικές και οκτώ σουτ στον στόχο, έναντι έξι τελικών και δύο σουτ στον στόχο της αντιπάλου της. Παρά την υπεροχή της, όμως, δεν κατάφερε να προστατεύσει το προβάδισμά της, καθώς ο Τόμας Λένε Όλσεν ισοφάρισε στο 90'+1'. Είναι ένα στοιχείο που αξίζει να κρατήσει ο Ολυμπιακός. Ακόμη κι όταν η Σπάρτα ελέγχει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, μπορεί να αφήσει περιθώρια επιστροφής στον αντίπαλο.

Η εικόνα στο πρωτάθλημα και οι αμυντικές αδυναμίες

Στο πρωτάθλημα Τσεχίας, η Σπάρτα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μετά από 11 αγωνιστικές, με απολογισμό έξι νικών, μίας ισοπαλίας και τεσσάρων ηττών. Έχει πετύχει 20 γκολ και έχει δεχθεί 12, με μέσο όρο περίπου 1,82 γκολ υπέρ και 1,09 κατά ανά παιχνίδι. Η παραγωγικότητά της είναι αξιοσημείωτη, αλλά οι τέσσερις ήττες μαρτυρούν ότι δεν έχει βρει ακόμη την απαιτούμενη σταθερότητα.

Τα πρόσφατα αποτελέσματά της δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Νίκησε 2-0 την Παρντούμπιτσε, επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Σίγμα Όλομουτς και 2-0 της Γιάμπλονετς, αλλά ηττήθηκε 0-3 από τη Σλάβια Πράγας και 1-2 από τη Χράντετς Κράλοβε. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, μάλιστα, έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με την Μπάνικ Οστράβα. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι σε αντιπάλους που της επιτρέπουν να αναπτυχθεί, όμως δυσκολεύεται όταν η πίεση που δέχεται αυξάνεται ή όταν δεν βρίσκει εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή.

Το πρέσινγκ και οι χώροι που πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός

Ο Πρίσκε έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τόσο το 4-3-3 όσο και το 4-2-3-1, ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης. Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι ο αριθμητικός σχηματισμός, αλλά η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του. Η Σπάρτα προσπαθεί να πιέσει την πρώτη πάσα, να περιορίσει τις επιλογές του αντιπάλου και να τον οδηγήσει προς τις πλάγιες γραμμές. Όταν ανακτά την μπάλα σε προωθημένες θέσεις, αναζητά γρήγορη κάθετη μεταβίβαση ή άμεση αξιοποίηση των παικτών που κινούνται στους κενούς χώρους.

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά επιβεβαιώνουν την ικανότητά της να κυκλοφορεί με ακρίβεια. Στο πρώτο παιχνίδι με την Αραράτ ολοκλήρωσε 424 πάσες με ποσοστό επιτυχίας 89,3%, ενώ απέναντι στη Λίλεστρομ είχε 343 επιτυχημένες μεταβιβάσεις και ακρίβεια 83,9%. Η διαφορά δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας της επηρεάζεται από την πίεση που ασκεί ο αντίπαλος.

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη αποστολή του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να αποφύγουν τις βιαστικές μεταβιβάσεις στον άξονα, να έχουν σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και να μη δώσουν εύκολες ευκαιρίες για κλεψίματα κοντά στην περιοχή τους. Ταυτόχρονα, όταν ξεπερνούν την πρώτη γραμμή πίεσης, θα πρέπει να επιτίθενται με ταχύτητα, αξιοποιώντας τους χώρους πίσω από τους προωθημένους παίκτες της Σπάρτα.

Η τσεχική ομάδα δεν είναι άτρωτη όταν χάνει την κατοχή. Η επιθετική της προσέγγιση απαιτεί οι ποδοσφαιριστές της να ανεβαίνουν στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αποστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν με σωστή κυκλοφορία και κινήσεις χωρίς την μπάλα. Ειδικά οι μεταβιβάσεις στην πλάτη της μεσαίας γραμμής και οι γρήγορες αλλαγές παιχνιδιού μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό

Η πρώτη εικόνα της Σπάρτα Πράγας είναι αυτή μιας ομάδας με επιθετική νοοτροπία, καλή κυκλοφορία και δυνατότητα να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό τελικών. Τα πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια του Europa League και οι 38 τελικές προσπάθειες που κατέγραψε συνολικά στις αναμετρήσεις με την Αραράτ και τη Λίλεστρομ δείχνουν ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν βρει ρυθμό. Από την άλλη πλευρά, η απώλεια βαθμών στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι και οι τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν περιθώρια να πιεστεί.

Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, δεν αρκεί να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα της αντιπάλου του. Χρειάζεται να έχει υπομονή, καθαρό μυαλό και σωστές αποφάσεις στην πρώτη ανάπτυξη, χωρίς να εγκαταλείψει τη δική του επιθετική πρωτοβουλία. Αν καταφέρει να αντέξει στο αρχικό πρέσινγκ και να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα εμφανιστούν, μπορεί να μετατρέψει την επιθετική φιλοσοφία της Σπάρτα σε μειονέκτημα. Και αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει ένα από τα βασικά κλειδιά της αναμέτρησης στο Καραϊσκάκη.