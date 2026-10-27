Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις του αναμένοντας να του δοθούν οι πρέπουσες απαντήσεις για το πώς θα δοθούν τα εισιτήρια στον κόσμο του για τη Ρεν.

Μετά τον ορισμό του αγώνα με τη Ρεν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 17:30, η ΠΑΕ Ολυμπιακός περιμένει τις επαφές της γαλλικής ομάδας με τη γαλλική Αστυνομία, ώστε να ξεκαθαριστεί ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της πειραϊκής ομάδας που θα βρεθούν στο Roazhon Park, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πιέζει όλες τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες Αρχές για άμεση ενημέρωση. Και αυτό ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση και να γνωρίζουν οι φίλαθλοι πώς να κινηθούν σχετικά με τον αγώνα στη Γαλλία.