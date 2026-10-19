Ολυμπιακός: Τα τελευταία εισιτήρια με τη Σπάρτα Πράγας
Την Πέμπτη 22/10 στις 22:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την κατάκτηση της τρίτης διαδοχικής νίκης στη φετινή διοργάνωση, μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα απέναντι στη Γιαγκελόνια και το μεγάλο «διπλό» κόντρα στην Μαρσέιγ την περασμένη Πέμπτη (15/10).
Η διάθεση των εισιτηρίων για τη σημαντική αναμέτρηση στο φαληρικό στάδιο συνεχίζεται κανονικά για όλους τους φιλάθλους, με ελάχιστα «μαγικά» χαρτάκια να έχουν απομείνει, τα οποία έχουν προκύψει από επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ).
Θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για το ματς με τη Σπάρτα πατώντας εδώ:
https://www.olympiacos.org/2026/10/12/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-sparta-praha/
* Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον κυριακάτικο (25/10, 16:00) αγώνα με την Καλαμάτα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.
Πατήστε εδώ και θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα:
https://www.olympiacos.org/2026/10/08/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-kalamata/
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