Ολυμπιακός: Χάνει τη Σπάρτα Πράγας ο Φορτούνης, το διάστημα της απουσίας του

Περίπου δέκα μέρες θα μείνει εκτός δράσης ο Κώστας Φορτούνης που αποχώρησε τραυματίας από το ματς του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο.

Ο Κώστας Φορτούνης γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από τον αγωνιστικό χώρο του Αγρινίου, προλαβαίνοντας τη θλάσξ.

Εντούτοις, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε για την αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκη.

Ο Φορτούνης αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Η έγκαιρη αποχώρησή του στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέφυγε μια μεγαλύτερη ζημιά. Εξ αρχής πάντως υπήρχε η εκτίμηση ότι είχε αποφύγει τη θλάση.

Τη Δευτέρα (19/10), υποβλήθηκε σε εξετάσεις και φάνηκε ότι θα χρειαστεί να κάνει θεραπείες τούτη την εβδομάδα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παίξει με την Κηφισιά στις 31 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχει νόημα να αγωνιστεί στο ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.