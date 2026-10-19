Γκαλίτσιος στο Gazzetta Magazino: «Στη θέση του Αλγκουαθίλ θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος με τις 5 νίκες στα πρώτα 6 ματς»

Ο Γιώργος Γκαλίτσιος μίλησε στο «Gazzetta Magazino» το καλό ξεκίνημα του Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Ισπανό τεχνικό να «μετράει» 5 νίκες στα πρώτα 6 ματς.

Στο «Gazzetta Magazino» της Δευτέρας (19/10) οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Αντώνης Πετρόπουλος και Γιώργος Γκαλίτσιος σχολίασαν τον απόηχο της 7ης αγωνιστικής της Superleague, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο... τρελή.

Μάλιστα, ο άλλοτε ακραίος αμυντικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο νικηφόρο πέρασμα των Πειραιωτών από το Αγρίνιο και τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ αναφέρθηκε και στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και το καλό ξεκίνημα του στον πάγκο των Ερυθρόλευκων.

Ο Ισπανός προπονητής έχει κερδίσει τα πρώτα 5 από τα 6 ματς, συμπεριλαμβανομένης της νίκης στο αιώνιο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και τα «τρίποντα» με τη Γιαγκελόνια και τη Μαρσέιγ στη League Phase του Europa League.

Η επίδοση αυτή φαίνεται να έχει ικανοποιήσει τον παρουσιαστή της εκπομπής, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα αγόραζε το 5/5» αν ήταν ο ίδιος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Αν ήμουν ο προπονητής εννοείται θα το αγόραζα (τις 5 νίκες στα πρώτα 6 ματς). Κάποια πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ απαιτητικά και στην Ευρώπη με την Μαρσέιγ και στο ντέρμπι και χθες κόντρα στον Παναιτωλικό. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια και εννοείται αν μου το έλεγες από πριν θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος με τις 5 νίκες».