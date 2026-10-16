Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Οι πανηγυρισμοί Ιμανόλ και παικτών στη Μασσαλία
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έζησε με μεγάλη αγωνία το ματς του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
Ο Ισπανός τεχνικός ήταν όρθιος σε όλο το ματς και με το τελευταίο σφύριγμα του Άγγλου Όλιβερ ξέσπασε. Πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του ευρωπαϊκό διπλό στον πάγκο του Ολυμπιακού και στα αποδυτήρια αποθέωσε στην ομιλία του, τους ποδοσφαιριστές του.
Οι παίκτες με τη σειρά τους πανηγύρισαν στα αποδυτήρια τη σπουδαία νίκη.
Το βίντεο με τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και φωτογραφίες με το ξέσπασμα του Ιμανόλ.
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