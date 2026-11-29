Η Μονακό έκανε την ανατροπή κόντρα στη Λιόν με 3-1 για την 12η αγωνιστική της Ligue 1, ενώ νωρίτερα, η Τουλούζ πήρε σημαντική νίκη 3-2 επί της Ρεν και η Μαρσέιγ επικράτησε 2-0 της Οσέρ.

H Moνακό αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή με πρωταγωνιστές τους Αμπλίν, Βάντερσον και Μπαλογκάν, επικρατώντας με 3-1 της Λιόν, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Σχετικά νωρίς βρήκαν δίχτυα οι γηπεδούχοι, όταν ο Νακαμούρα με ωραία ατομική ενέργεια νίκησε τον κίπερ της Μονακό και έγραψε το 1-0. Η απάντηση των φιλοξενούμενων όμως δεν άργησε να έρθει και στο 23', ο Αμπλίν πήρε το ριμπάουντ και έφερε την ισοροπία στο ματς.

Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις κύλησε το δεύτερο ημίχρονο μέχρι και το 72', όταν η μπάλα έφτασε στα πόδια του Βάντερσον και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα, υπογράφοντας την ανατροπή της Μονακό με 2-1. Αν και ο Νάρτεϊ σκόραρε για τη Λιόν στο 90+2', το γκολ δεν μέτρησε για χέρι και στο 90+10', ήρθε ο Μπαλογκάν με ένα ωραίο τελείωμα, για να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Τουλούζ - Ρεν 3-2

Στο άλλο ματς της 12η αγωνιστικής, μεγάλη νίκη πήρε η Τουλούζ με 3-2 επί της Ρεν.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Οπόνγκ, ενώ στο 21' ο Τένγκστεντ πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του από την άσπρη βούλα.

Στο δεύτερο μέρος, η Τουλούζ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0 στο 63' με τον Γιόργκενσεν, ωστόσο η Ρεν λίγο έλειψε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Ο Λεπόλ στο 95΄ μείωσε σε 3-1 και ο ίδιος στη συνέχεια και στο 102', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το τελικό 3-2.

Οσέρ - Μαρσέιγ 0-2

Νωρίτερα, η Μαρσέιγ πήρε μία άνετη νίκη στην έδρα της Οσέρ με 2-0 για την 12η Αγωνιστική της Ligue 1.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Γκουιρί, ενώ οι γηπεδούχοι στο 45+3′ έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Τουανζέμπε αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Παϊσάο ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και διπλασιάσε τα τέρματα για τους Μασσαλούς.

Στην επανάληψη, η Μαρσέιγ προσπάθησε να βρει και το τρίτο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα και η αναμέτρηση έληξε με 2-0.