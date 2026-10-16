Ο Κώστας Φορτούνης θέλει το πρωτάθλημα και διάκριση στην Ευρώπη. Αποστολή στη Μασσαλία Δημήτρης Τομαράς.

Στο ματς με τη Μαρσέιγ, ο ηγέτης του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης μπήκε αλλαγή. Συμπλήρωσε 351 συμμετοχές και ισοφάρισε τον τεράστιο Νίκο Αναστόπουλο.

Μετά τη σπουδαία νίκη στη Μασσαλία κι αφού πλέον μπήκαμε στην Παρασκευή, ο Φορτούνης γιορτάζει τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε στις 16/10/92, έκλεισε τα 34 του χρόνια και το γιόρτασε φυσικά με τον καλύτερο τρόπο. Μετά το ματς ο Φορτούνης μίλησε για τη μεγάλη νίκη, αλλά και τον στόχο της ομάδας και τον δικό του:

Αναλυτικά όσα είπε: «Τεράστια νίκη σε ένα δύσκολο γήπεδο. Παίξαμε και για τον κόσμο μας που έλειπε. Έχει ποιότητα η Μαρσέιγ, αλλά κι εμείς σε όλο το ματς δείξαμε ότι ήρθαμε για τη νίκη κι ότι είμαστε μία πολύ δυνατή ομάδα.

Στόχος είναι να βελτιωθούμε από αγώνα σε αγώνα. Ο προπονητής θέλει να περάσει τα στοιχεία του, να χτίσουμε από πίσω το παιχνίδι. Ήρθαν καλοί παίκτες φέτος. Πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, το θέλουμε κι εμείς και ο κόσμος. Θέλουμε φυσικά και καλή πορεία στην Ευρώπη. Έχουμε το ρόστερ για να πάμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις.

Να ευχηθώ υγεία σε όλους. Να μας βρει η σεζόν πρωταθλητές και με μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Στο τέλος ήμασταν όλοι χαρούμενοι και μας έκανε μία ομιλία ο προπονητής μας. Τίποτα ιδιαίτερο».