Ρεν - ΟΦΗ: Στη Γαλλία ο Μιχάλης Μπούσης
Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του δύσκολη «αποστολή», καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Ρεν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Φυσικά, από ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι δεν θα μπορούσε να λείψει ο Μιχάλης Μπούσης.
Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών ταξίδεψε απευθείας στη Γαλλία από το Σικάγο, κάνοντας υπερατλαντικό ταξίδι για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του Χρήστου Κόντη.
Μαζί με τον Μιχάλη Μπούση είναι ο πατέρας του και ο γιος του, Δημήτρης.
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