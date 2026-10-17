Καλαμάτα: Με Καρεάσο κόντρα στον ΟΦΗ
Η Καλαμάτα μετά το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα αντιμετωπίσει με την ψυχολογία στα ύψη τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στη Νίκαια. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Μαύρης Θύελλας ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Κρητικούς.
Στη διάθεση του κόουτς των Καλαματιανών επέστρεψε ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ενώ εν αντιθέσει με το ματς με τους Θεσσαλονικείς δεν συμπεριλήφθηκε στην 24αδα ο Ζιντάν.
Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι Πέρεθ, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Παναγιώτου και Ναούμης.
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Η αποστολή της Καλαμάτας
Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Κατάλντι, Χάμζα, Μιράντα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Καρεάσο, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.
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