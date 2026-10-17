Η αποστολή της Καλαμάτας για τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον ΟΦΗ, στη Νεάπολη (18/10,16:00).

Η Καλαμάτα μετά το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα αντιμετωπίσει με την ψυχολογία στα ύψη τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στη Νίκαια. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Μαύρης Θύελλας ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Κρητικούς.

Στη διάθεση του κόουτς των Καλαματιανών επέστρεψε ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ενώ εν αντιθέσει με το ματς με τους Θεσσαλονικείς δεν συμπεριλήφθηκε στην 24αδα ο Ζιντάν.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι Πέρεθ, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Παναγιώτου και Ναούμης.

Η αποστολή της Καλαμάτας

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Κατάλντι, Χάμζα, Μιράντα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Καρεάσο, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.