Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Τσικίνιο και τα γαλλικά ΜΜΕ που «κράζουν» ανοιχτά τις γαλλικές Αρχές για το θέμα των φίλων του Ολυμπιακού.

Ημέρες αγώνων αυτές για τον Ολυμπιακό με σημαντικότατα παιχνίδια σε Ευρώπη και Ελλάδα. Προηγείται προφανώς το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (15/10, 22:00 - Live από το Gazzetta), ένα ματς όπου οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ιδιαιτερότητα ότι θα στερηθούν της παρουσίας του κόσμου τους, του 12ου παίκτη τους, κάτι που συμβαίνει σπάνια στο εξωτερικό. Υπήρχε τη σεζόν του Conference το παράδειγμα με τη Φενέρ, μόνο που τότε υπήρχε σχετική συμφωνία μέρες πριν και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο πώς ούτε φίλοι των Πειραιωτών θα πήγαιναν στην Τουρκία ούτε φίλαθλοι της Φενέρ θα έρχονταν στο Καραϊσκάκη.

Εδώ βρεθήκαμε μπροστά σε ένα μαύρο χάλι με τις πληροφορίες να μιλούν για προθέσεις για στοπ από την περασμένη Πέμπτη ή ακόμα και σχεδόν ειλημμένες αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο έγιναν τελικώς γνωστές την Τρίτη με τον αγώνα να διεξάγεται την Πέμπτη και ενώ το βράδυ της Τρίτης οι γαλλικές Αρχές άρχιζαν να αλλάζουν αλλά σε ένα χρονικό σημείο που δεν μπορούσαν να γίνουν και πολλά πια.

Οι χειρισμοί των Γάλλων αλλά και της τοπικής αστυνομίας προφανώς και ήταν κάκιστοι και χαρακτηριστικό είναι ότι οι Γάλλοι συνάδελφοι μας μετέφεραν ότι όλα τα ΜΜΕ της Γαλλίας ή τουλάχιστον τα περισσότερα δίνουν δίκιο στον Ολυμπιακό και καυτηριάζουν τη στάση Αρχών και Αστυνομίας. Κοινώς ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου και ενώ τόσος κόσμος θα χρειαστεί να διεκδικήσει τα χρήματά του είτε από αεροπορικά είτε από ξενοδοχεία καθώς τα μόνα χρήματα που παίρνει πίσω είναι αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν και ακυρώθηκαν και επίσημα πλέον μετά τη σχετική ερυθρόλευκη ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Τσικίνιο έθεσε το θέμα του κόσμου με έναν πολύ σωστό τρόπο

Έξτρα κίνητρο. Και πριν από αυτό η λέξη απογοήτευση. Ο Τσικίνιο ως ένας εκ των «παλιών» πλέον ξένων παικτών του ρόστερ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την απουσία του κόσμου και ήταν ξεκάθαρος: «Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα σημαντική για εμάς, ταξιδεύουν παντού για να μας βοηθούν και να μας στηρίζουν πάντα.

Είμαστε απογοητευμένοι απ’ όταν μάθαμε ότι δε θα είναι μαζί μας στο γήπεδο, αλλά όπως σωστά είπατε μας δίνει κίνητρο αυτό για να παλέψουμε και για αυτούς. Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη και για τον κόσμο μας, που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει». Αυτό λοιπόν το έξτρα κίνητρο και το πείσμα αλλά και η αποφασιστικότητα μπορούν να του δώσουν μία έξτρα ώθηση του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ και ενώ βέβαια έχει προηγηθεί μία σπουδαία νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Υ.Γ. Φοβερό και όμως γαλλικό. Άνθρωπος της μπουτίκ της Μαρσέιγ μας συνέστησε να μην αναφέρουμε αυτό το διήμερο και στο πλαίσιο του αγώνα ότι είμαστε Έλληνες. Έδωσε μάλιστα και ιδέες για το τι χώρες να αναφέρουμε εάν ερωτηθούμε σε οποιαδήποτε περίσταση.

Υ.Γ. 2 Ο κόουτς Ζενεσιό έδειξε ότι τρέφει μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό προς τον Ολυμπιακό με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε στη συνέντευξη Τύπου.

Υ.Γ. 3 Το καταλαβαίνει πάντως κανείς με το που πατήσει το πόδι του σε αυτήν τη πόλη ότι ζει και αναπνέει για τη Μαρσέιγ και το ποδόσφαιρο. Στη μπουτίκ έγιναν ανάρπαστα τα κασκόλ για το ματς καθώς και όλα τα μπρελόκ.