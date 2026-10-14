Ο τεχνικός της Μαρσέιγ έκανε την αναφορά του για το τι 11άδα θα έχει με τον Ολυμπιακό. Πόσοι φίλαθλοι θα βρεθούν στο Βελοντρόμ. Μασσαλία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Μπρούνο Ζενεσιό, προπονητης των Μαρσεγιέζων, μίλησε για αρκετά θέματα στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου πριν το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός. Ο τεχνικός των Μαρσεγιέζων αναφορικά με τα σχέδιά του τόνισε πώς «υπάρχουν διάφορες παράμετροι για να σκεφτούμε και ενώ παίζουμε σε διάφορες διοργανώσεις. Οι παράμετροι αυτοί καθορίζουν το εάν θα κάνουν ροτέισον ή όχι και ανάλογα με την κατάσταση των παικτών ή μικροτραυματισμούς που υπάρχουν.

Την Πέμπτη ενας μεγάλος αριθμός όσων έπαιξαν με την Τρουά θα ξεκινήσουν βασικοί». Η σύνθεση της Μαρσέιγ απέναντι στην Τρουά είχε ως εξής: Λανζέ, Μπεζαχάφ, Ίγκαν-Ράιλι, Αγκέρντ, Έμερσον, Καμισόκο (73′ Ναντί), Αμπντελί, Αρίτ (64′ Αμπνταλάχ), Γκόμες, Παϊσάο (87′ Μουμπάνια) και Γκουιρί (63′ Μοπέ).

Μεταξύ άλλων ο Ζενεσιό ρωτήθηκε και για τον Παϊσάο και απάντησε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα μαζί του. Πάντα υπάρχει μία εξήγηση για όλα. Όπως ξέρετε ήταν να πάει στη Σάντερλαντ αλλά αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Ίσως να μην έχει ξεπεράσει τελείως την ενόχλησή του για αυτό το θέμα. Μιλάμε πολύ μαζί του για το επιθετικό κομμάτι και για να μην κοροϊδευόμαστε δεν είναι όσο παραγωγικός ήταν.

Όμως η αφοσίωσή του δεν έχει αλλάξει. Έχει επανέλθει και βοηθάει. Περνάει μία περίοδο αμφισβήτησης και εξαρτάται από εμάς να του φτιάξουμε την αυτοπεποίθηση. Είναι αυτές οι στιγμές που χρειάζεται στήριξη. Που θέλει τη βοήθειά μας για να ξαναβρεί τη φόρμα του επιθετικά. Ξέρει ότι μπορεί να βασιστί πάνω μας. Κάποιες φορές δεν θέλει πολύ. Απλά μία 'σπίθα', ένα γκολ ή μία φάση. Οι επιθετικοί βασίζονται πολύ στην αυτοπεποίθησή τους».

Ως προς τον Ολυμπιακό σχολίασε πώς «έχει ορισμένους πολύ καλούς Έλληνες και ξένους παίκτες. Είναι ένας σύλλογος που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική Λίγκα και παίζει τακτικά στο Champions League. Είναι μίαομάδα που άλλαξε προπονητή και σε τρεις αγώνες είναι αήττητη. Είναι μία επιθετική ομάδα με πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το να ξαναβρούμε την ποιότητα του παιχνιδιού μας. Για να αποφύγουμε την πίεσή τους (του Ολυμπιακού) θα πρέπει να είμαστε τεχνικα πολύ καλοί».

Όσο για τον κόσμο στο γήπεδο οι εκτιμήσεις των Γάλλων κάνουν λόγο για 57 με 58.000 φιλάθλους. Πάντως και την Τετάρτη τα γαλλικά ΜΜΕ στάθηκαν στο... μπαχαλο με τους χειρισμούς των γαλλικών Αρχών ως προς το σκέλος των φιλάθλων του Ολυμπιακού.