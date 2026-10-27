Ρεν - Ολυμπιακός: Επίσημα το ματς στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 17:30
Και επίσημη πλέον είναι η αλλαγή ημέρας στο Ρεν - Ολυμπιακός λόγω των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων της 5ης Νοεμβρίου. Το παιχνίδι στο Roazhon Park, όπου αναμένονται φίλοι των Πειραιωτών, θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου, άρα μία ημέρα πριν και με ώρα έναρξης στις 17.30. Το 17.30 έχει να κάνει με το γεγονός ότι την ίδια μέρα διεξάγεται στις 19.45 το ΑΕΚ - Ρεάλ στο Champions League και υπάρχει σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, που δεν επιτρέπει οι 2 αυτοί αγώνες των ελληνικών ομάδων να γίνονται την ίδια ώρα.
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