Όπως αναμενόταν το Ρεν - Ολυμπιακός μετατέθηκε μία μέρα πίσω, άρα στις 4 Νοεμβρίου αντί για τις 5 και ενώ η σέντρα του θα είναι στις 17.30 το απόγευμα.

Και επίσημη πλέον είναι η αλλαγή ημέρας στο Ρεν - Ολυμπιακός λόγω των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων της 5ης Νοεμβρίου. Το παιχνίδι στο Roazhon Park, όπου αναμένονται φίλοι των Πειραιωτών, θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου, άρα μία ημέρα πριν και με ώρα έναρξης στις 17.30. Το 17.30 έχει να κάνει με το γεγονός ότι την ίδια μέρα διεξάγεται στις 19.45 το ΑΕΚ - Ρεάλ στο Champions League και υπάρχει σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, που δεν επιτρέπει οι 2 αυτοί αγώνες των ελληνικών ομάδων να γίνονται την ίδια ώρα.