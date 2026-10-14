Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στη Μασσαλία για το ματς με τη Μαρσέιγ και στις 5 υπάρχει σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας. Αποστολή - Μασσαλία: Δημήτρης Τομαράς.

Σε γαλλικό έδαφος πάτησε ο Ολυμπιακός ενόψει του αγώνα κόντρα στη Μαρσέιγ για το League Phase του Europa League, με την αποστολή να φεύγει από το αεροδρόμιο με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Να σας θυμίσουμε ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού λόγω υψηλής επικινδυνότητας, το οποίο έφερε και τη δυσαρέσκεια της πλευράς της ελληνικής ομάδας. Στη συνέχεια προέκυπτε αλλαγή δεδομένων από γαλλικές πηγές με τον Ολυμπιακό να ζητά από τον κόσμο του να μην βρεθεί στο γήπεδο.

Μάλιστα, είναι προγραμματισμένη στις 17:00 η σύσκεψη σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας ενόψει του σπουδαίου ραντεβού στο Βέλοντρομ.

Θυμίζουμε την αποστολή: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες.

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